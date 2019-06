F1 oggi | GP Austria 2019 | orari | canale tv e streaming prove libere Programma su Sky e

Formula 1 - pioggia di penalizzazioni in Austria : tre i piloti certi di partire dal fondo dello schieramento : In vista del Gp d’Austria, sono tre i piloti che verranno sanzionati per la sostituzione della power unit Le qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1 non sono nemmeno iniziate, ma già si conoscono tre piloti che partiranno dal fondo dello schieramento. photo4/Lapresse Si tratta di Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Alexander Albon che pagheranno dieci posizioni in griglia per la sostituzione della power unit. La Renault aveva già ...

Accadde oggi – 26 giugno 1954 - Austria-Svizzera : la partita con più reti ad un Mondiale - tra caldo torrido e collassi : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 1954 quando si giocò Austria-Svizzera, tutt’ora la partita con più reti realizzate in una singola gara dei Mondiali. Il quarto di finale disputato in terra elvetica passò alla storia come “L’infuocata battaglia di Losanna“. E’ un caldissimo pomeriggio d’estate, la temperatura supera i ...

Roland Garros 2019 : tra Djokovic e Thiem vince la pioggia. Match interrotto sul set pari e 3-1 per l’austriaco nel terzo : Non c’è vincitore, non c’è vinto. La semifinale della parte alta del tabellone maschile del Roland Garros tra Novak Djokovic e Dominic Thiem si interrompe per pioggia sul punteggio di 2-6 6-3 1-3 a favore dell’austriaco, che riprenderà domani con il servizio a disposizione. I due giocatori torneranno sul Court Philippe Chatrier domani, qualche ora prima della finale femminile. Djokovic, che non è mai stato un grande amante ...

F1 - oggi l’ultimo saluto Niki Lauda : i funerali dell’ex pilota austriaco si terranno nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna : Si terranno quest’oggi i funerali di Niki Lauda, tre volte campione del mondo di F1 e presidente onorario della Mercedes, scomparso nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana nella clinica svizzera in cui era ricoverato. Lauda, che nell’ultimo anno aveva anche subito un trapianto polmonare, aveva avuto problemi ai reni ed alcune complicazioni avevano richiesto una dialisi. Purtroppo, poi, le condizioni del 70enne ...