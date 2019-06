Sulla Sea Watch | Salvini mette in imbarazzo il governo

Sea Watch 3 - lite tra Salvini e Di Maio Sulla gestione dei migranti : Mentre la nave che trasporta i migranti si ferma vicino alla costa italiana, la già tesissima giornata si è conclusa con un botta e risposta tra i leader politici. sulla Sea Watch 3 bisticciano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nave della ong tedesca non ha rispettato il blocco e

No - Sulla Sea Watch la Corte di Strasburgo non ha dato ragione a Salvini : Martedì, la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha cercato di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a rigettare il ricorso presentato dal capitano della Sea Watch 3 e da alcuni migranti a bordo per ottenere dallo stato italiano le cosiddette “mis

Il braccio di ferro Sulla Sea Watch e lo choc fiscale : La pressione fiscale è un bell'indicatore all'ingrosso. Tanto entra, tanto si produce, poi si fa una bella frazione e si vede come va. Succede che, complice la frenata dell'economia e in attesa dei miracoli del cambiamento, il suddetto cambiamento ci sia, ma verso un inasprimento del prelievo genera

Sea Watch - Salvini : “Comandante è sbruffoncella che fa politica Sulla pelle dei migranti” : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante una diretta su Facebook, commentando la decisione della comandante della nave dell’ong Carola Rackete di entrare in acque italiane per far sbarcare i migranti bloccati da 13 giogni in mare. “Se ...

Il silenzio Sulla SeaWatch mostra le divisioni della sinistra : Il silenzio non aiuterà quelli che oggi sono in crisi di consensi. E il recupero di vecchie ricette potrebbe solo rafforzare l’egemonia di chi è al governo. Leggi

Salvini esulta - ma la sentenza di Strasburgo Sulla Sea Watch non c'entra nulla coi porti chiusi : Per la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) non esiste un “reale rischio di danno irreparabile” per i migranti a bordo della nave ong Sea Watch 3. Ormai da 13 giorni, 42 persone continuano a navigare avanti e indietro lungo il limite delle acque territoriali italiane attorno all’isola di Lampe

Migranti : appello naufraghi Sulla Sea watch - 'Siamo esausti - fateci scendere' : Paloermo, 25 giu.(AdnKronos) - "Siamo stanchi, siamo esausti. fateci scendere". E' l'appello lanciato dai Migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall'isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In u

Migranti - l’aut aut della Corte Strasburgo all’Italia : entro oggi notizie Sulla Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Sulla Sea Watch 3 deciderà la Corte di Strasburgo : La Corte di Strasburgo deve decidere in queste ore se i 43 migranti che da 12 giorni sono a bordo della nave Sea Watch 3 devono sbarcare o meno a Lampedusa. Alcuni naufraghi recuperati dall’imbarcazione hanno presentato ricorso alla Cedu (la Corte europea dei diritti dell’uomo) per denunciare una “g

La Sea Watch verso Malta - Salvini : "Ciondolano in mare - giocano Sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch 3 viaggia verso le acque di Malta. La nave della Ong tedesca con a bordo 52 migranti salvati al largo della Libia avrebbe cambiato di nuovo rotta dirigendosi verso le coste de La Valletta, ma non è chiaro a quale porto stia puntando.Ieri la nave ha rifiutato di sbarcare a Tripoli perché considerato un porto non sicuro, quindi giunta a poche miglia da Lampedusa, obiettivo dichiarato nonostante il divieto del ministro dell’Interno ...

Migranti Sulla Sea Watch - Salvini : "Nave illegale - sbarchi a Tripoli" : Migranti sulla Sea Watch, Salvini: "Nave illegale, sbarchi a Tripoli" Il ministro: "L'imbarcazione si trova più vicino alla costa libica, se disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente". L'ong: "Ci diffama, rispettata la normativa internazionale che vieta trasbordo e ...

