Roma | corpo occultato in un cassonetto | forse per continuare a incassare la pensione

(Di giovedì 27 giugno 2019) Non si tratterebbe di omicidio, ma di una vicenda altrettanto inquietante. È ad una svolta il caso del cadavere ritrovato carbonizzato lo scorso 3 giugno in una Trigoria. Quel, rinvenuto tra le lamiere ed i rifiuti bruciati, apparterrebbe ad un’anziana morta di tumore. Nessun assassino, ma qualcuno – con ogni probabilità un parente – che ha voluto occultare ilallo scopo diadladella donna deceduta, di cui ancora non si conosce l’identità. Infatti, come anticipa Il Messaggero, i risultati dell’autopsia sui resti, affidata alla dottoressa Francesca Cordova, hanno indirizzato gli inquirenti verso questa pista, che al momento sembra la più probabile. Tuttavia le indagini – condotte dagli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm Francesco Dall’Olio – al momento non escludono altre ipotesi. I risultati dell’esame del ...

