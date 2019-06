Migranti | Fedriga | con Salvini valutiamo barriere ai confini

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il governatore leghista del Friuli Massimilianoannuncia che con il ministro dell’Interno Matteosi ragionerà di innalzareantiai: "Alzareaiper fermare gli arrivi è un'ipotesi al vaglio" dice.Una ipotesi di cui si discuterà appunto "per mettere in campo tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'immigrazione clandestina" e che "testimonia" secondo"l'attenzione del Viminale per gli ingressi irregolari dal confine orientale" dell'Italia. La Lega dopo il suo "porti chiusi" è pronta dunque a lanciare un nuovo slogan: "ai". Intanto il condirettore del settimanale cattolico Famiglia Cristiana, nel bel mezzo del caso Sea Watch 3, bloccata davanti al porto di Lampedusa con 42a bordo, sferra un nuovo attacco a: "Il Vangelo ci obbliga ad accogliere gli stranieri e a guardare ...

il_piccolo : Barriere anti #migranti, #Fedriga apre al @Viminale. I sindaci @RobertoDipiazza e @rodolfoziberna: non se ne parla… - TRIESTEALLNEWS : Migranti, Shaurli (PD): 'Muro in FVG è fallimento di Salvini e Fedriga' - - reneelettra : @Majakovsk73 @Camillamariani4 @MediasetTgcom24 Ma perché più non sapete le cose più fate i saccenti.... per il rest… -