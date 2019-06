Istat | “A giugno stimata una flessione della fiducia di consumatori e imprese”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dopo l’aumento di maggio, l’stima una nuovadell’indice del clima didei(da 111,6 a 109,6, il livello più basso da luglio 2017) così come delle imprese (da 100,2 a 99,3). Lo scorso mese era stata registrata una dinamica positiva dopo tre mesi consecutivi di calo, mentre ora l’Istituto di statica rileva un nuovo peggioramento. Per quanto riguarda i, tutte le componenti dell’indice sono in calo: in particolare quelle legate al clima economico e al futuro. Con riferimento alle imprese, l’indice diregistra unanel comparto manifatturiero e, soprattutto, nelle costruzioni (da 144,3 a 140,9), mentre nel commercio al dettaglio sale da 102,7 a 104,7. Per le imprese, il livello destagionalizzato dei climi didiè comunque di poco superiore alla media dei primi cinque mesi ...

