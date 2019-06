Adil Rami risponde a Pamela Anderson sui social | Non ho una doppia vita ma…

Pamela Anderson torna single! È finito l’amore con il calciatore Adil Rami : Pamela Anderson rompe il fidanzamento con il calciatore Adil Rami, e si scaglia contro il suo ex in un lungo post su instagram. Dopo due anni di amore incondizionato e di progetti per il futuro, Pamela Anderson torna single. È finita la sua love story con Adil Rami, calciatore di 33 anni. Lo annuncia in un lungo post su instagram in cui l’ex bagnina di Baywatch ha definito il suo compagno un “mostro traditore”. I due sono sempre ...

PAMELA ANDERSON E Adil Rami : FINE DELL'AMORE/ 'È un mostro' - lui risponde alle accuse : PAMELA ANDERSON e ADIL RAMI: la loro storia d'amore è giunta al capolinea. Duro sfogo social della nota attrice a stelle e strisce

Pamela Anderson ha lasciato Adil Rami : “È un mostro che mi ha truffato” : Pamela Anderson e Adil Rami si sono lasciati Pamela Anderson e Adil Rami non stanno più insieme. L’attrice, nota per il ruolo da bagnina nella serie tv Baywatch, ha lasciato il calciatore dell’Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo la diretta interessata, in un lungo sfogo postato sul suo account Instagram. A detta della star il difensore francese […] L'articolo Pamela Anderson ha lasciato Adil Rami: “È un mostro che mi ha ...

È un mostro! Pamela Anderson lascia Adil Rami : Dopo una storia d'amore durata due anni, che sembrava procedere a gonfie vele, Pamela Anderson lascia il calciatore Adil Rami. TRamite un post su Instagram, l'ex bagnina di Baywatch mostra tutta la sua sofferenza, rivelando al mondo di essere stata tradita dal calciatore del Marsiglia, che era anche in procinto di sposarla. Pamela Anderson scrive: "È dura da accettare. Gli ultimi (anche di più) due anni della mia vita ho vissuto una grande ...

Pamela Anderson lascia Adil Rami : "Aveva una doppia vita" : Pamela Anderson ha lasciato il calciatore Adil Rami, che qualche anno fa militava nel Milan. A dichiararlo è lei stessa sul suo profilo Instagram, adducendo la separazione all'infedeltà del giocatore spagnolo.Ecco il durissimo sfogo dell'attrice, che ha sposato Rami l'anno scorso, dopo il fidanzamento nel 2017: "Gli ultimi due anni abbondanti della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata raggirata, spinta a credere che tra noi ci ...

Adil Rami e Pamela Anderson non stanno più insieme - ma l’accusa della donna è pesante [FOTO] : Il difensore del Marsiglia Adil Rami e Pamela Anderson non stanno più insieme. E’ la stella ex star di ‘Baywatch’ ad annunciare pubblicamente di aver rotto con il calciatore, accusandolo duramente. “Gli ultimi due anni della mia vita sono stati una grande bugia“, si è sfogata la 51enne attrice in un lungo post su Instagram. “Sono stata presa in giro, portata a credere… eravamo un ‘grande ...

Pamela Anderson ha lasciato Adil Rami : 'Mi tradiva e conduceva una doppia vita' : Tra Pamela Anderson e Adil Rami è ufficialmente finita. Lo ha annunciato, in un recentissimo post pubblicato sul noto social network 'Instagram', la stessa famosa attrice e showgirl originaria del Canada. La love story tra l'ex bagnina di Baywatch e il calciatore francese di origine marocchina, 17 anni più piccolo di lei, durava almeno dal 2017. Come riporta un articolo di Sky Tg24, durante i primi mesi del fidanzamento la stessa Anderson ...

Aveva una doppia vita... è il mostro! Pamela Anderson rompe con Adil Rami : Pamela Anderson ha affidato a Instagram un lungo sfogo contro il fidanzato Adil Rami, il calciatore francese al quale era legata da oltre due anni. Sui social l'ex bagnina di Baywatch ha annunciato la rottura legata a un presunto tradimento di Rami. Pamela Anderson è un fiume in piena contro l'ex fidanzato Adil Rami, il calciatore francese con il quale Aveva una relazione da oltre due anni. Stamattina, sul profilo Instagram ...