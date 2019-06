Roma | artista ucciso con un pugno Fermato un 18enne di origini tunisine

Gazzelle : ecco chi è il giovane artista Roma no soldout con il “Punk tour” : Prosegue senza sosta il successo di Gazzelle , il giovane artista romano che, dopo aver girato l’Italia con il suo “Punk tour” , la tournée quasi tutta sold out che lo ha visto protagonista nei principali club di tutto il Paese, aggiunge un nuovo appuntamento estivo. Alle date già annunciate, infatti, si unisce il concerto di Marina di Pietrasanta (LU), previsto per mercoledì 10 luglio 2019 al Lofter Date in occasione del 40° festival de La ...

Marco Manzo - il tatuatore Romano a Venezia : una performance alla Biennale. Per lui un padiglione d'artista : ... l'esaltazione della donna proveniente da una cultura globale che deve fungere da monito e da esempio: in un mondo globalizzato, non si può accettare la violenza, non si deve tollerare il silenzio. ...