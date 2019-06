MotoGp | Dovizioso non guarda indietro | “inutile lamentarsi per i punti persi a

sportfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gp di Assen, esprimendo le proprie sensazioni a poche ore dal week-end olandese A meno di due settimane dal Gp di Catalunya, concluso con il terzo posto di Danilo Petrucci e il ritiro di Andrea, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen per l’ottavo round del Campionato Mondiale2019. Costanza Benvenuti – LaPresse L’obiettivo dichiarato del Dovi è quello di sfruttare gli aggiornamenti provati nei test post-gara a Montmeló, per ottenere il maggior numero dipossibili ed accorciare le distanze in classifica: “non c’è tempo perdeia Barcellona e bisogna approcciare ogni gara lavorando duramente come abbiamo fatto fin ad ora” le parole del forlivese al sito della Ducati. “Penso che stiamo dimostrando una grande competitività e, anche se ci sono sempre ...

Flyin18T : MotoGP, Dovizioso: “Assen non è una pista favorevole alla Ducati” - gponedotcom : Dovizioso: “Assen non è una pista favorevole alla Ducati”: Ma Andrea avverte: “Sappiamo però come essere competitiv… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #DutchGP #Assen #Dovizioso ha aggiunto: 'Stiamo dimostrando una grande competitività' -