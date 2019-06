Mario Monti a L' aria che tira | Sono due volte più sovranista di Matteo Salvini

Bruno Vespa contro Mario Monti : come ha distrutto l'Italia - cosa rischiamo oggi : "L'austerità imposta da Mario Monti non ha funzionato". Bruno Vespa è certo che l'ex presidente del Consiglio sia una delle ragioni per cui l'Italia è isolata in Europa. "Chissà se all'incontro dei capi di Stato e di governo europei di Bruxelles il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è

Mario Monti durissimo con Giuseppe Conte : "Italia isolata in Europa per un anno cacofonico del governo" : Mario Monti è stato durissimo in Senato con Giuseppe Conte: "L'Italia è isolata in Europa in modo preoccupante a causa sia di una scelta sovrana del popolo italiano sia di un anno cacofonico del governo", ha tuonato in aula al Senato l'ex premier rispondendo al presidente del Consiglio del Governo g

Brescia - al via i lavori di rifacimento dello stadio “Mario Rigamonti” : il nuovo impianto sarà in stile inglese [FOTO] : 1/26 Stefano Cavicchi/LaPresse ...

Mario Monti ad Agorà attacca : "Silvio Berlusconi e la Lega hanno cacciato l'Italia sull'orlo del precipizio" : "La Lega dimentica che non avevo mai chiesto di governare", tuona Mario Monti, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre: "Le politiche del governo di Silvio Berlusconi ma soprattutto l'irresponsabilità della Lega in quel governo hanno cacciato l'Italia sull'orlo del precipizio e mi è stato chie

Giuseppe Conte - dalla Meloni una vocina terrificante : "Hanno Mario Monti in casa" : E se Mario Monti questo governo ce l'avesse già in casa, con gran scorno di Lega e M5s e soddisfazione del Quirinale? Augusto Minzolini, sul Giornale, lo suggerisce senza giri di parole, riportando l'osservazione di qualche "insider" dentro e fuori la maggioranza. Secondo Augusto Marchetti, leghista

Mario Monti su Italia-Ue : "Rischiamo di perdere anche il sostegno della Bce" : “Vedendo come siamo finiti sul banco degli imputati, isolati, con una minaccia di procedura in arrivo, uno si morde le mani: abbiamo grandi potenziali, è umiliante quello che succede…”. Mentre la Commissione europea decideva di chiudere l’Italia nell’angolo della minaccia di procedura di infrazione per debito, che l’Ecofin potrebbe approvare già tra un mese, Mario Monti era a Bruxelles per un ...

Mario Monti : “Sono un paladino del sovranismo - ma europeo. Salvini punta sul lavoro? È priorità da anni in Ue” : Si definisce paladino di “un sovranismo sì, ma europeo“. E sottolinea l’urgenza “di una profonda revisione della costruzione europea” e dei Trattati, perché Bruxelles deve “cambiare il Patto di stabilità. La Ue deve concentrarsi sui beni pubblici, come la difesa delle frontiere comuni, la regolazione dell’immigrazione, una diversa distribuzione dei costi per i rifugiati, la lotta al terrorismo, anche ...

Mario Monti - il bacio della morte : "Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini" : "C'è molta tensione soprattutto per una maggioranza anomala e in contrasto al suo interno come questa. Sull'Europa le loro visioni sono sempre più diverse ma Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini", dice Mario Monti ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. In studio si parla di elezioni e

Matteo Salvini all'attacco : "Giorgio Napolitano parla di rigore - Mario Monti di tasse. Ma dove vivono?" : "Oggi l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto che l'Italia ha bisogno di rigore. Ma vi pare che l'Italia abbia bisogno di nuove tasse?". Matteo Salvini, durante un comizio della Lega a Sassuolo in vista delle elezioni europee del 26 maggio, attacca l'ex capo dello Stato ma anc

Antonio Socci contro Mario Monti : "L'artefice del disastro economico che profetizza catastrofi" : Sul sito della Treccani è finito il micidiale soprannome che Beppe Grillo affibbiò a Mario Monti: Rigor Montis. L'«uomo del rigore» europeo-teutonico applicò all' Italia le ricette di Bruxelles e fu una mazzata pazzesca per il Paese. Crollo del pil a meno 2,5 per cento e lunga recessione, crollo del

Mario Monti - 'TERZA GUERRA MONDIALE SE SOVRANISTI VINCONO EUROPEE'/ L'oscura profezia : MARIO MONTI, L'oscura profezia sulle Elezioni Europee: il rischio di una Terza GUERRA MONDIALE in caso di vittoria dei SOVRANISTI, 'ecco perché'.

Mario Monti - l'ultimo delirio del senatore a vita : "Se vince Salvini - torna la guerra" : Le prospettive per l'Europa, Italia compresa, tratteggiate dal senatore a vita Mario Monti sono le peggiori possibili. L'ex premier non fa che ripeterlo mentre passa da un'ospitata in tv a un dibattito, fino alla presentazione del libro di David Parenzo, "Falsari. Come l'Unione europea è diventata i

Otto e Mezzo - Mario Monti e la vergognosa teoria sui sovranisti : sono solo dei frustrati "invidiosi" : Ancora lui, ancora Mario Monti. L'ultima lezioncina del Loden tassatore arriva dagli studi di Otto e Mezzo, la trasmissione di Lilli Gruber su La7. Prima rifiuta di parlare di tasse, "non voglio farlo", forse ha una sorta di giustificatissimo senso di colpa. Dunque nicchia su domande piuttosto inqui

Mario Monti a 'Dimartedì' : 'Ci stiamo isolando. L'Italia sta uscendo dall'UE e dall'Europa' : ... ma ad avere attorno dichiarazioni bellicose sull'UE e sul vincolo di Bilancio degli altri ministri: essi contribuiscono al peggioramento dell'economia, dei tassi di interesse e dello spread'. L'ex ...