Lotta | European Games 2019 | niente ripescaggi per Abdellatif Mansour e Sara Da Col

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Continuano ad essere stregati per l’Italia dellaglidi Minsk: sianella categoria -65 kg dello stile libero cheDa Col nella categoria -68 kg della femminile non accedono aiper il bronzo e così sono definitivamente eliminati dalla competizione. L’azzurro dopo aver eliminato nel turno di qualificazione ai punti l’albanese Eriglent Prizreni era stato fermato ai quarti dall’ucraino Hor Ohannesian, che si era imposto per superiorità. In semifinale però Ohannesian è stato battuto ai punti dall’azero Haji Aliyev. L’italiana invece aveva perso nel turno di qualificazione contro l’ucraina Alla Cherkasova, vittoriosa per superiorità, ma Cherkasova è stata superata ai punti in semifinale dalla russa Anastasiia Bratchikova. Domaninno in gara altre due azzurre dellafemminile: nei -50 kg ...

