Perché stiamo con la comandante di Sea Watch e non col capitano Salvini (Di martedì 25 giugno 2019) La Corte europea dei diritti dell'uomo non interverrà per applicare quelle misure che consentirebbero ai migranti ancora a bordo della Sea Watch di sbarcare. Ora rimane tutto nelle mani della comandante Carola Rackete, che già in mattinata si era detta pronta a sfidare il divieto di Matteo Salvini che le impedisce di entrare in acque italiane. Ecco spiegato Perché stiamo dalla sua parte.

La capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ha affermato di essere cosciente di quanto succederà se deciderà comunque di entrare nel porto di Lampedusa. Verrà accusata di favorire l'immigrazione clandestina e di associazione a delinquere per aver collaborato con gli scafisti. La sua nave verrà confiscata e arriverà una multa salata. Infatti, il Decreto sicurezza afferma: "In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare".