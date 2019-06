' Ndrangheta | 16 arresti in Emilia | in manette anche presidente del consiglio comunale

Emilia Romagna - blitz e arresti contro la 'Ndrangheta : anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza : blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna, con arresti nei confronti di un clan storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi dell'operazione "Grimilde" spiccano Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grand

‘Ndrangheta in Emilia : 16 arresti - tra cui boss Grandi Aracri. In manette presidente del Consiglio Comunale di Piacenza : Sedici arresti della polizia in un maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Emilia. Nell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Dda di Bologna, sono finiti in manette, tra gli altri, il boss Francesco Grande Aracri, oltre ai figli Salvatore e Paolo. Già condannato per associazione mafiosa, il capo clan viveva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, cittadina nota per essere stata la prima in Emilia Romagna sciolta, a ...

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...

'Ndrangheta : droga da Sudamerica - arresti : 5.59 I Carabinieri del Ros, coordinati dalla Dda reggina, con la collaborazione di polizia colombiana e olandese,e gendarmeria francese,hanno scoperto un'associazione criminale di narcotrafficanti, riconducibile alla 'Ndrangheta.Arrestati in Colombia due latitanti italiani. La droga era importata dalla Colombia e dall'Ecuador, attraverso gli scali portuali di Anversa (Belgio), Rotterdam (Olanda) e Gioia Tauro (RC) e tramite trasporti su gomma, ...

‘Ndrangheta - 35 arresti a Crotone : i clan controllavano anche il turismo. Gratteri : “Sequestrati alberghi - ristoranti e bar” : Trentacinque arresti e “una potentissima locale di ‘Ndrangheta smantellata” a Crotone. Il blitz dell’operazione “Malapianta” è scattato stamattina all’alba quando la guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, estorsione, usura, porto illegale di armi e intestazione fittizia di beni. Sono solo alcune delle ...

'Ndrangheta - 35 arresti a Crotone. Salvini : "Continua la pulizia" : Nicola De Angelis Una potentissima rete malavitosa organizzata è stata smantellata questa mattina a Crotone, dove una maxi operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di 35 persone Sono stati 250 uomini delle Fiamme Gialle che questa mattina hanno arrestato 35 persone ritenute appartenenti alle cosche della 'Ndrangheta calabrese. L'annuncio è arrivato direttamente dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri il ...

Colpo alla ‘Ndrangheta - 35 arresti e sequestro di beni milionario : smantellata cosca crotonese : Il blitz ha visto impegnati dall'alba di oggi oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Crotone e di altri reparti delle Fiamme gialle calabresi con la collaborazione dello Scico. "È stata smantellata una potentissima locale di 'ndrangheta", ha spiegato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.

