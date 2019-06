I costumi da mare per non prendersi troppo sul serio in spiaggia

gqitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Avete già pensato a qualidaindosserete quest'estate? Siete in partenza per le vacanze e state aspettando con trepidazione questo momento oppure avete già fatto partire il count-down anche se avete davanti a voi ancora qualche settimana di lavoro? Iniziate a pensare a qualidaportare, per non dover poi cercare disperatamente nei negozi o in rete il modello di cui vi siete innamorati e che spesso, quante volte è successo?!, risulta sold out o non disponibile della vostra taglia. Noi abbiamo selezionato per voi alcuni tra i più divertenti boxer, con classica fascia in vita elasticizzata e chiusura a coulisse, da sfoggiare in, in barca, o in piscina. Sia che trascorriate le vostre vacanze in coppia, in famiglia o con amici, indossare stampe colorate e originali renderà ancora più spensierate i vostri giorni di. ...

dada_ThatsAll : La voglia di mare. di sabbia dorata, di passeggiate, di costumi bagnati, di risate al tramonto, di birrette fresche, di leggerezze. - iconsiglidifede : VESTITI???????? -3 paia di calzini -3 paia di mutate -2 reggiseni -4 top/magliette per il giorno -1 vestito -1 pigiama… - mtz1305 : RT @fastarchivio: Piena estate ed un pieno di ricordi. Lido di Venezia: della prima metà del '900 il #FAST propone bagnanti e costumi di a… -