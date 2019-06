Sali minerali | quali sono e a cosa servono

ideegreen

(Di lunedì 24 giugno 2019) In estate si parla spesso dima di fattomolto importanti in tutte le stagioni visto che giocano un ruolo importante in numerosi processi vitali. Quando mancano, posverificarsi dei problemi ed è quindi nostro dovere fare il pieno di queste sostanze per restare sani e in forma. Questo significa mangiare in modo regolare gli alimenti che li contengono, non c’è altra scelta, non c’è altra via per fare la scorta di. Frutta e verduraquelli più consigliati e non devono mai mancare in nessun pasto, anche perché ivengono eliminati con la diuresi e la sudorazione. In estate, soprattutto, è importante assumere di continuo cibi che ce ne forniscono per evitare di restare disidratati e registrare cali di concentrazione mentale e di prestazioni fisiche. Ci sentiamo stanchi e mogi, quando non abbiamo abbastanza(altro…)...

