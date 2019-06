NBA – Kawhi Leonard rifiuta la player option dei Raptors | sarà free agent | due le

NBA – Kawhi Leonard disegna il proprio futuro - sui social spunta un indizio che fa i sognare i fan dei Raptors : L’MVP delle ultime Finals diventerà free agent, per questo motivo sono molte le franchigie che ci stanno pensando: un indizio social però fa sognare Toronto I Toronto Raptors non vogliono assolutamente perdere Kawhi Leonard, che diventerà free agent e dunque libero di scegliere la prossima squadra. L’MVP delle ultime Finals è al centro del mercato, con i Clippers pronti a fare follie per portarlo a Los Angeles. Sui social però ...

NBA – “Ah-Ah-Ah” - Kawhi Leonard ruba la scena alla parata dei Raptors con la sua finta risata : la folla impazzisce [VIDEO] : Kawhi Leonard ruba la scena nel corso della parata dei Raptors per la vittoria del titolo NBA: la stella della franchigia canadese, ‘accusato’ di essere sempre serio, fa finta di ridere e la folla impazzisce Ieri a Toronto i Raptors hanno festeggiato la vittoria del titolo NBA. La franchigia canadese, davanti ad un vero e proprio bagno di folla, ha ricevuto l’abbraccio di migliaia e migliaia di tifosi dopo l’impresa ...

Mercato NBA – Lakers senza freni - dopo Anthony Davis resta forte l’interesse per Kawhi Leonard : I Los Angeles Lakers restano molto attivi sul Mercato anche dopo la trade di Anthony Davis: la franchigia giallo-viola studia con attenzione la situazione di Kawhi Leonard Negli ultimi giorni, la tranquillità del panorama NBA è stata scossa dal primo colpo di Mercato: i Los Angeles Lakers hanno acquisito Anthony Davis dai New Orleans Pelicans. Una mossa ‘rapida e letale’, in grado di bruciare la concorrenza e di regalare a ...

I colpi di pistola - il ‘mutismo’ e due anelli : Kawhi Leonard - l’eroe malinconico dei Toronto Raptors campioni NBA : Kawhi Leonard, l’eroe dei Toronto Raptors campioni NBA: dai colpi di pistola che gli hanno portato via il padre al ‘mutismo’ nel quale si è rinchiuso dedicandosi al basket. Due anelli NBA parlano più di qualsiasi altra cosa Nella notte italiana, presso la Oracle Arena di Oakland, una splendida favola sportiva ha avuto il suo lieto fine. I Toronto Raptors, la cui vittoria era praticamente impronosticabile alla vigilia delle Finals, hanno ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Raptors : ma ad una sola condizione : Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors al termine della stagione: il contratto dovrebbe essere però ‘a breve durata’ La free agency estiva sarà una delle più calde di sempre, e non per colpa delle temperature. Diversi top player saranno senza contratto, pronti ad accettare le proposte monetarie e i migliori progetti delle franchigie che andranno all-in su uno o più di essi, per cambiare il proprio futuro. Uno ...

Finals NBA – Kawhi Leonard ammette : “non gioco a basket per la fama. Draymond Green? Sfida fondamentale” : Alla vigilia di Gara-1 delle Finals NBA, Kawhi Leonard parla del suo rapporto con il basket e della Sfida contro Draymond Green: la difesa di entrambi sarà fondamentale Nella tarda notte italiana, Toronto Raptors e Golden State Warriors si affronteranno in Gara-1 delle Finals NBA, ultima serie di questi splendidi Playoff. La franchigia canadese ha l’occasione della vita di affrontare gli Warriors ancora con qualche acciacco di troppo ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron James versione gm : primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler : LeBron James svolgerà un ruolo di primo piano nel Mercato dei Los Angeles Lakers: primi contatti con Kawhi Leonard e Jimmy Butler in vista della free agency Archiviata una stagione tutt’altro che positiva, i Los Angeles Lakers stanno studiando le mosse giuste per la free agency estiva. Dopo l’addio di Magic Johnson, il gm Rob Pelinka dovrà confrontarsi direttamente con la dirigenza dei Lakers ma un ruolo di primo piano nel ...

VIDEO NBA 2019 : Kawhi Leonard trascina i Toronto Raptors - 35 punti per accarezzare il sogno delle Finals : Kawhi Leonard è il mattatore assoluto della notte di magia dei Toronto Raptors, che espugnano il parquet dei Milwaukee Bucks in gara-5 delle finali di Eastern Conference e sognano, a questo punto, le NBA Finals. La franchigia canadese potrà giocarsi il match point in casa, e sarebbe la prima volta di una franchigia canadese alle Finals, comprendendo anche il periodo in cui i Grizzlies facevano base a Vancouver. Nella notte tra sabato e domenica, ...

NBA – Kawhi Leonard si confessa : “dopo l’infortunio dell’anno scorso ho pregato Dio - questa notte è la prova che mi ha ascoltato” : Dopo il buzzer beater di Gara-7 contro i Sixers, Kawhi Leonard è tornato a parlare della passata stagione e dei continui infortuni, per i quali ha chiesto addirittura l’aiuto di Dio Pochi secondi rimasti sul cronometro, un tiro complicatissimo preso dall’angolo, con un gigante come Joel Embiid che gli salta incontro a contestarglielo: la palla danza sul ferro e poi entra. Buzzer beater fenomenale, Kawhi Leonard porta i Toronto ...

VIDEO Playoff NBA : Kawhi Leonard allo scadere decide gara-7 contro i 76ers in un finale mozzafiato : Una gara-7 delle semifinali della Eastern Conference “for the ages” come dicono dall’altra parte dell’Oceano, ovvero da tramandare ai posteri. I Toronto Raptors vincono in casa il match decisivo contro i Philadelphia 76ers 92-90 grazie ad un tiro allo scadere di Kawhi Leonard letteralmente incredibile. L’ex Spurs, infatti, decide la serie con un “buzzer beater” proprio in extremis, andando ulteriormente ...

NBA – Kawhi Leonard ne fa 41! Sixers ko : i Toronto Raptors sono in Finale di Conference : Al termine di una serie davvero combattuta, i Toronto Raptors strappano ai Philadelphia il successo in Gara-7 che consente ai canadesi l’accesso alla Finale di Conference Il quadro delle Finali di Conference è completo. Dopo aver scoperto che saranno Golden State Warriors e Portland Trail Blazers a giocarsi l’accesso alle Finals NBA dalla parte Ovest, nella tarda notte italiana anche i Milwaukee Bucks hanno scoperto quale sarà l’avversaria ...

NBA – Kawhi Leonard rifirma con i Raptors? Ecco le 3 carte che Toronto è pronta a giocarsi per convincerlo : Secondo Adrian Wojnarowski, Kawhi Leonard sarebbe più convinto a firmare il rinnovo con i Toronto Raptors rispetto al suo arrivo: la franchigia canadese ha 3 carte importanti da giocarsi Quando Kawhi Leonard è arrivato ai Toronto Raptors, al termine della tanto discussa telenovela che lo ha visto assente per un anno con gli Spurs, la sensazione non era delle migliori. Quella di Toronto sembrava una semplice ‘tappa’ prima ...

Playoff NBA – Brett Brown elogia Kawhi Leonard : “tira come Kobe Bryant - giocatore pazzesco” : Kawhi Leonard tiene in piedi i Toronto Raptors nella serie contro i Sixers e il coach di Philadelphia lo paragona a Kobe Bryant Dopo aver perso due gare di fila, i Toronto Raptors sono tornati al successo nella decisiva Gara-4 della semifinale di Conference che ha concesso alla franchigia canadese l’opportunità per ristabilire la parità sul 2-2. Se i Sixers non hanno preso il largo è merito di uno strepitoso Kawhi Leonard che ha ...

Playoff NBA : Kawhi Leonard è il miglior giocatore di questa post-season? : Che sia il miglior giocatore della Eastern Conference non è in dubbio " con buona pace di Giannis Antetokounmpo, sotto controllo e ancora non chiamato a fare gli straordinari per trascinare i Bucks. ...