Fagioli alla Farwest

(Di lunedì 24 giugno 2019)Difficoltà: Bassa Cottura: 30 min Preparazione: 35 min Dosi per 3-5 persone Ingredienti. Cipolle: medie 2 Olio di oliva: 5 cucchiai Pancetta coppata: gr 150 1 Passata di pomodoro 1-2 barattoli di( meglio usare quelli già in ammollo) Sale e peperoncino. Preparazione Tritate finemente le cipolle, in un tegame piuttosto capiente, ponete 5 cucchiai di olio d’oliva e fatevi soffriggere le cipolle . Aggiungete quindi la pancetta coppata tagliata a listarelle e fate rosolare per bene il tutto. Appena la pancetta risulterà dorata aggiungete ie l’acqua di ammollo. Dopo qualche minuto aggiungete la passata di pomodoro insieme con il peperoncino e il sale quanto basta. Lasciate cucinare per circa 10 minuti, quando il sugo sarà abbastanza denso, spengnere il tutto. E’ un piatto semplice e veloce da preparare, servitelo con pane fresco.

