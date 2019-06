Si ferma per pedone su strisce | motociclista travolto e ucciso

EMUI 10 Android Q confermato per Honor 20 - Honor 20 Pro - Honor 20 Lite : Arrivano anche per Honor le prime conferme di aggiornamento EMUI 10 Android Q sul alcuni modelli di smartphone. Il primo a ricevere aggiornamento Android sarà proprio la serie Honor 20 con le sue varianti Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite

Mirabilandia - l’autopsia su piccolo Edoardo conferma : è morto per annegamento diretto : L'esame avrebbe confermato l'ipotesi sulla causa di morte avanzata dagli inquirenti dopo le verifiche. Prima dell'esame gli investigatori si sono recati nuovamente a Mirabilandia per effettuare un ulteriore sopralluogo alla piscina di "Mirabeach". Per il legale della madre del bimbo sarebbero emersi elementi che la scagionerebbero.Continua a leggere

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA - 22 giugno : Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! Pilato si conferma! Pellegrini terza nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Benedetta Pilato!!! Vince ancora con 30″28 che prima di stamattina sarebbe stato record italiano! Bravissima la giovanissima azzurra che batte avversarie di LIVEllo elevatissimo come Conceicao, seconda in 30″54, terza Carraro in 30″62, tutte leggiorate rispetto al mattino 20.28: Ci sono i 50 rana donne e c’è Benedetta Pilato. Godiamocela. Le protagoniste della ...

Boxe – Giovanni De Caloris batte Khoeren Gavor e si conferma campione internazionale supermedi WBC : Giovanni de Carolis batte Khoeren Gavor e difende la cintura di campione internazionale supermedi WBC. Vittoria anche per Michale Magnesi che mette ko Emanuel Lopez Giovanni De Carolis si conferma campione internazionale supermedi WBC. Il pugile italiano ha sconfitto l’armeno Khoeren Gavor con verdetto unanime dei giudici, sul ring del parco della Pace a Roma, difendendo la cintura conquistata lo scorso dicembre. Successo anche per ...

Matteo Salvini si sbagliava - arriva la conferma per Mahmood : Matteo Salvini si sbagliava su Mahmood. Vi ricordate il commento di Salvini dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo? Impossibile dimenticarla: “Mahmood, mah. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??”. La frase fu commentata e ricommentata sui social. A Salvini non era andata giù la vittoria del ragazzo, cantante che in passato aveva tentato la strada talent oltre che quella di autore. Mahmood ...

VIDEO Sebastian Vettel non perde il sorriso dopo la conferma della penalità - linguagge e boccacce su Sky : Sebastian Vettel ha appreso la triste notizia che la Commissione della FIA non ha accettato l’istanza della Ferrari riguardo alla penalità inflitta nel GP del Canada, il pilota si è infuriato nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport ma non ha perso comunque il sorriso: ha fatto un po’ di linguacce alle spalle di Federica Masolin e di Davide Valsecchi che stavano commetando l’evento ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ...

Romina Power operata - la conferma dell'artista : "Tutto è bene quel che finisce bene" - il suo guaio : Dopo la foto circolata in mattinata e i sospetti, la conferma: Romina Power è stata operata, ma sta bene. L'allarme sull'ex moglie di Al Bano Carrisi era scattato giovedì, quando su Instagram aveva pubblicato una foto in cui mostrava una cannula per una terapia e il bracciale ospedaliero con i dati

Romina Power conferma di essere stata operata : come sta - prime parole : Romina Power conferma di essere stata operata: come sta e il ringraziamento ai medici e ai figli Romina Power è stata operata e sta bene. Ora c’è la certezza sia dell’intervento chirurgico, sia delle buone condizioni di salute della cantante americana. L’ex moglie di Albano, nella giornata di ieri, aveva allarmato i fan pubblicando sul […] L'articolo Romina Power conferma di essere stata operata: come sta, prime parole ...

F1 - respinta l’istanza della Ferrari! Confermata la penalità a Vettel : “Non ci sono elementi per rivedere la decisione” - Hamilton vince il GP Canada : “Non ci sono elementi significativi per rivedere la penalità inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada“. Questo il verdetto definitivo emesso dai commissari al termine dell’udienza che si è svolta a Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP di Francia, ottava tappa del Mondiale F1. La Ferrari aveva portato diverse prove per dimostrare come i 5 secondi inflitti al tedesco fossero ingiusti, il Cavallino ...

Una telefonata ha fermato la guerra tra Usa e Iran (ma per 72 ore è ancora possibile) : Ora le forze statunitensi in Medio Oriente sono state messe in stand by per le prossime 72 ore: l'attacco di ritorsione dopo...

Pensioni : Salvini - 'quota 100 non si tocca - confermata anche per anni a venire' : Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Quota 100 non si tocca, la confermo anche per gli anni a venire". Lo ha detto dal palco del Festival del Lavoro a Milano il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Salvini ha spiegato che proprio grazie a quota 100 "Eni nel 2019 manderà in pensio

Drone abbattuto - Trump : fermati raid 10 minuti prima per evitare 150 morti : Donald Trump su Twitter conferma che gli Usa erano pronti ad una rappresaglia contro l'Iran per il Drone abbattuto ma ha ritirato l'ordine dieci minuti prima di attaccare, giudicando...

Gruppo FCA - Confermati i 5 miliardi di investimenti per l'Italia : La trattativa tra la Fiat Chrysler Automobiles e la Renault è completamente chiusa. A riferirlo sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Chiara Appendino, sulla base di quanto affermato da Pietro Gorlier, responsabile dell'area Emea del Gruppo italo-americano, nel corso di un incontro sul piano di investimenti da 5 miliardi di euro per gli stabilimenti italiani.Tutto fermo. Gorlier ha dunque ...

Italia-Belgio Under21 - le probabili formazioni : conferma per Orsolini - Cutrone a guidare l’attacco degli azzurrini? : Benissimo all’esordio con la Spagna, poi una sconfitta dolorosissima contro la Polonia ed alla terza giornata degli Europei Under 21 di calcio ecco il Belgio: per l’Italia, ora non più padrona del proprio destino, si tratta di una sfida che bisogna assolutamente vincere, dato che il regolamento prevede il passaggio in semifinale delle prime classificate dei tre gironi e della miglior seconda. Il successo però potrebbe non bastare: ...