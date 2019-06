Smartphone e minori | il rischio è di passare dalla prevenzione all’ossessione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Nelle scorse settimane il Wall Street Journal, in un interessante articolo a firma di Julie Jargon sul tema del controllo, da parte dei genitori, dei contenuti e delle attività deglie dei tablet dei figli minorenni e, in generale, della loro intera “vita” online, si è posto il problema se tale prassi, spesso eccessiva, sia veramente utile per aumentare la sicurezza dei giovani utenti o se, al contrario, abbia creato uno “Stato di Polizia” e nuove ossessioni di sorveglianza in capo agli adulti. Partiamo dalle premesse: negli Stati Uniti d’America, ma è lo stesso in Italia e in altri Paesi, l’età nella quale unoo un tablet viene regalato a un minore si è improvvisamente abbassata radicalmente: oggi siamo tra i 7 e gli 8 anni, con frequenti “puntate” verso i 4 e 5 anni. Ora, non vi è un motivo ragionevole, se riflettiamo un attimo, per regalare unoo un ...

