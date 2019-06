A Catania nel 2024 i Mondiali d’Impresa

E il tribunale dei ministri di Catania archivia le accuse di sequestro di persona per Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : L'indagine, relativa al trattenimento dei migranti sulla Sea Watch 3 poi fatta sbarcare a Catania a gennaio, era stata aperta dalla Procura di Roma

Sea Watch - Gasparri : “Procura di Catania archivia Conte-Salvini-Di Maio e Toninelli” : La procura di Catania ha archiviato le posizioni del presidente del consiglio, dei vicepremier e del ministro dei Trasporti. Ad annunciarlo è Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato. La vicenda è quella della nave Sea Watch di una ong tedesca: nel gennaio scorso dopo aver soccorso in acque italiane di 47 migranti (di cui 15 minori), dovette attendere per giorni prima di poter attraccare ...

Catania - si è tolto la vita nel suo negozio il gioielliere Marco Avolio : aveva 65 anni : Una bruttissima tragedia si è verificata nelle scorse ore a Catania, dove il famoso gioielliere Marco Avolio, volto storico dei commercianti catanesi, si è improvvisamente tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al petto. aveva 65 anni.Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la vittima sia morta ieri sera: questa mattina infatti, vedendo che il negozio non era ancora aperto, sua sorella si è recata nel retrobottega, ...

Serie C : Letizia sarebbe nel mirino del Bari - Catania e Reggina in cerca di un tecnico : In attesa di conoscere la definitiva composizione degli organici di Serie C, il cui sipario calerà definitivamente con la gara Trapani-Piacenza di sabato 15 giugno che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la Serie B, molte squadre sono alle prese con il mercato dei calciatori e non solo. Bari, si lavora per garantire una rosa di lusso a Cornacchini Ed in questa ottica non può mancare certamente il Bari che sta lavorando alacremente per ...

Città bollenti nel weekend : 38 gradi a Firenze - 37 a Catania Previsioni meteo : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Città bollenti nel weekend : 36 gradi a Roma - 38 a Firenze - 37 a Catania (ma i prezzi frenano il turismo) Previsioni : Venerdì e fine settimana al caldo in quasi tutta la Penisola, ma il turismo rallenta: per la prima volta da cinque anni le Previsioni hanno segno meno

Catania - donna trovata barricata nell'armadio per colpa del marito violento : Quella che arriva da Biancavilla, cittadina dell'hinterland metropolitano di Catania, è l'ennesima storia di violenze ai danni di una donna. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 25 anni avrebbe ripetutamente picchiato la consorte, che ha 26 anni. Quest'ultima per paura che il marito continuasse ad usare ancora violenza su di lei ha deciso di chiudersi in un armadio. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della ...

Rai2 - indagine a Catania su dichiarazioni dei cantanti neomelodici nel talk Realiti : Le dichiarazioni dei cantanti neomelodici Leonardo Zappalà e Niko Pandetta, rilasciate durante la trasmissione Realiti di Rai2, finiscono al centro di un’inchiesta della procura di Catania. Titolare del fascicolo è il procuratore aggiunto Carmelo Petralia, che ha delegato le indagini alla Polizia Postale di Catania, che dovrà acquisire i video del talk condotto da Enrico Lucci. Zappalà, presente in studio, aveva insultato i giudici Falcone ...

Teatro : M5S - 'Bellini di Catania nel caos - perplessità su nomi soprintendente' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Sono tante le sfide aperte per il Teatro Massimo Bellini di Catania, a partire dalla nomina del nuovo soprintendente. I nomi che stanno circolando in questi giorni ci lasciano alquanto perplessi e hanno messo in allarme, giustamente, anche i sindacati". Ad affermarlo

Mi Store di Catania. Un salto nell’ecosistema Xiaomi : Come anticipato qualche giorno fa, oggi 25 Maggio apre il primo Mi Store nel Sud Italia in quel di Catania, presso il centro commerciale Etnapolis. Nella giornata di ieri abbiamo avuto la possibilità di poter effettuare un pre-tour dove abbiamo potuto dare un occhiata in anteprima alla dotazione disponibile nei prossimi giorni presso il loro nuovo negozio. All’inizio del tour siamo stati accolti da Raquel Sanz, PR Manager di Xiaomi in ...

Da Catania all'olimpo della musica Nel nome di Giulio Regeni : Catania. Oltre l'intercalare di un calendario i cui giorni sono trascorsi inesorabili ed assetati di verità. Oltre la cronaca delle disillusioni. E di un impenetrabile muro di gomma. Il cantautore catanese Paoloantonio è tra i sedici finalisti di Musicultura 2019: il più importante Premio nazionale dedicato alla ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania per la vittoria nella regular season - Bogliasco per la salvezza : Si concluderà sabato 4 maggio la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che deve regalare gli ultimi verdetti stagionali, anche se tutti sembrano già scritti. Al Catania basta un punto in casa contro il Verona per certificare il primato in graduatoria, mentre le venete sono aritmeticamente ancora in corsa per un posto nella Final Six, ma al sesto posto dovrebbe arrivare Milano, chiamata ad un difficile scontro con Rapallo. Le ...

Catania - 26 ARRESTI PER MAFIA/ Uccisero nel '91 il segretario Dc Paolo Arena : Guerre di MAFIA nella provincia di CATANIA: 26 ARRESTI fatta luce sull'omicidio di Paolo Arena, segretario locale della Dc di Misterbianco ucciso nel 1991.

Catania : Misterbianco - al via lavori nella chiesa S. Maria delle Grazie : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Sono stati consegnati alla ditta Di Maria costruzioni di Santa Venerina i lavori per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Misterbianco, in provincia di Catania. Lo annuncia una nota della presidenza della Regione siciliana. L'intervento di s