Governo | Travaglio | “Di Battista propone deroga secondo mandato? Così libera M5s dal

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il Governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Travaglio : “Su evasione fiscale varrebbe la pena far cadere un Governo. È una questione sostanziale” : “I 5 Stelle, come minimo, dovrebbero chiedere alla Lega di far abbassare la soglia del contante, come richiesto dalla Ue. Hanno giustamente combattuto Renzi quando la portò da 1000 a 3mila euro e adesso dovrebbero riportarla a 1000 euro, dove l’aveva portata Monti, che non è un pericoloso sovversivo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, durante Otto e Mezzo (La7). ...