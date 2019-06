Antonella Clerici in mondovisione su Rai1 | “Come un gladiatore nell’arena”

Antonella Clerici al posto di Carlo Conti e Vanessa Incontrada : Antonella Clerici domani sera su Rai1 al posto di Vanessa Incontrada e Carlo Conti Cambio di programma domani sera su Rai1: venerdì 21 giugno, in prima serata, sulla prima rete della Tv di Stato sarebbero dovuti andare in onda, come annunciato da tempo dai vari settimanali dedicati alla tv, i Seat Music Awards Again, ossia la riproposizione, in un’unica puntata, dei momenti migliori dei Music Awards che Carlo Conti e Vanessa Incontrada ...

Antonella Clerici mamma a tempo pieno con la figlia Maelle : Antonella Clerici è stata paparazzata mentre va a prendere a scuola la figlia Maelle dopo aver frequentato l’ultimo giorno dell’anno scolastico e a prenderla arriva la premurosa mamma Antonella Clerici. La figlia della conduttrice ha iniziato la quarta elementare in una nuova scuola, non nella Capitale, dove abitava la conduttrice, ma a Novi Ligure. Antonella infatti si è trasferita ad Alessandria, nel comune di Arquata Scrivia (nella tenuta ...

Antonella Clerici Umiliata dal Suo Ex Marito! Lei Replica Così… : Il recente litigio tra Antonella Clerici ed il suo ex marito Eddy Martens non è certo una novità. In queste ore però pare che l’uomo non abbia resistito ad infangare ulteriormente il nome della ex moglie. Le recenti dichiarazioni dell’ex marito di Antonella infatti hanno sconvolto tutti. Ma di quali dichiarazioni stiamo parlando? Ecco cosa sta succedendo in queste ore! L’uomo ha parlato in maniera alquanto negativa della sua ...

Antonella Clerici mamma - con Maelle per l?ultimo giorno di scuola dopo il trasferimento per amore : Melle esce da scuola dopo aver frequentato l?ultimo giorno dell?anno scolastico e a prenderla arriva la premurosa mamma Antonella Clerici. La figlia della conduttrice ed Eddy Martens lo...

Antonella Clerici torna in tv. E su Instagram svela la sua vita felice con Vittorio Garrone : Antonella Clerici torna in televisione venerdì 14 giugno per condurre la Ballata per Genova con Amadeus. Ma intanto ne approfitta per godersi un po’ di sole e mare insieme al suo Vittorio Garrone. Antonellina si diverte a fare la cronaca delle sue brevissime vacanze su Instagram.-- Nelle Stories pubblica una simpatica foto di Garrone tra i flutti e commenta ironica: “Uomo in mare”. Poi sul profilo, non mancano scatti seriosi: lei di profilo ...

E' stato bello rincontrarti! La foto che preoccupa i fan di Antonella Clerici : Su Instagram Antonella Clerici condivide spesso i momenti del suo quotidiano, ma la foto apparsa nelle ultime ore ha preoccupato i fan, secondo cui ora è troppo magra. Per molti è dimagrita vistosamente e in maniera troppo repentina, tanto che qualcuno ha addirittura ipotizzato che abbia un problema di salute. -- La Clerici si mostra in compagnia di Diego della Palma. Indossa un tailleur bianco e tanti fan hanno notato come le forme morbide e ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi si commuove per l’ultima puntata : “Antonella Clerici è ancora nei cuori di tutti ma…” : Quella di oggi è stata l’ultima puntata de La Prova del Cuoco per questa stagione e, nel salutare il pubblico, Elisa Isoardi si è commossa. La conduttrice ha confermato che rimarrà alla guida della trasmissione di Rai 1 e ha dato così appuntamento al prossimo settembre. “Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so. Antonella è ancora nei cuori di tutti ma noi siamo qui per voi!”, ha detto la Isoardi con le ...

Antonella Clerici intenerisce e conquista i colleghi vip : ecco perchè : Antonella Clerici condivide due foto del passato e conquista i colleghi vip Antonella Clerici torna indietro nel passato e con un fotografia “vintage” conquista l’attenzione di alcuni vip e incassa i loro complimenti. Ma non solo, Antonellina Nazionale ha anche intenerito i colleghi con un altro scatto, particolarmente nostalgico. La bionda conduttrice si è divertita […] L'articolo Antonella Clerici intenerisce e ...

Antonella Clerici - la foto da 15enne e il commento di Mara Venier : Tuffo nel passato per la conduttrice, che su Instagram posta una vecchia foto e si lascia prendere da un pizzico di...

Antonella Clerici e il commovente post su Instagram per Niki Lauda : Il mondo dell' automobilismo ha perso un grande uomo oltre che un grande campione Niki Lauda. Antonella Clerici ha espresso il suo cordoglio in un post su Instagram. La presentatrice è stata una giornalista sportiva, proprio in virtù del suo passato, non poteva certo rimanere indifferente alla scomparsa di un grande campione di Formula 1 : "Addio a Niki Lauda campione indimenticabile di coraggio, di resa, di paura e di intelligenza", ...

Antonella Clerici - l'addio a Niki Lauda : l'ultimo ricordo commosso : La notizia della morte di Niki Lauda, leggenda della Formula 1 tre volte campione del mondo, ha scosso tutto il mondo. Gran parte delle prime pagine delle testate nazionali e non hanno scritto di questo grave lutto per il mondo dello sport e tantissimi sono stati i personaggi famosi che hanno voluto

Alberto Urso in finale si prepara a vincere : il bel gesto di Antonella Clerici : finale Amici, Alberto Urso conquista la terza maglia Anche Alberto Urso è riuscito a conquistare la finale di Amici dopo tre gironi combattutissimi. Sembrava che sarebbe arrivato al traguardo alla fine del secondo turno ma i professori hanno votato per Giordana Angi, e Alberto, il cantante che per il suo talento meritava più di tutti […] L'articolo Alberto Urso in finale si prepara a vincere: il bel gesto di Antonella Clerici proviene da ...

La vedo - ma dopo un po' cambio canale! La Isoardi annoia Antonella Clerici : Antonella Clerici torna a parlare di Elisa Isoardi ..."Non dico la mia idea, altrimenti...". Mai come quest'anno La prova del cuoco è stata così chiacchierata. Ora che la Clerici ritorna in tv e si butta ancora sulla cucina, il momento è propizio per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "All'inizio pensavo solo a lavorare e alla carriera, ora ho cambiato vita, abito ad Arquata Scrivia in campagna, mi riposo, mi dedico alla mia bambina e al ...

Antonella Clerici - una clamorosa indiscrezione : "Tornerò in tv con uno show sul cibo". La frase sulla Isoardi : Nuove sfide per Antonella Clerici. L'ex conduttrice storica della Prova del cuoco tornerà in tv dopo il flop di Portobello, lo show remake di quello di Enzo Tortora andato in onda lo scorso autunno il sabato sera su Raiuno. E lo vuole fare con quello che le riesce meglio: la cucina. Leggi anche: "La