All’asta i costumi di «Grease» sì | anche il mitico giubbotto di pelle!

(Di venerdì 21 giugno 2019) Quanto erano belli Olivia Newton-John (alias Sandy Olson) e John Travolta (alias Danny Zuko)? Era il 1978 e se non ve li ricordate perché non eravate ancora nate e vi siete viste solo i remake e i musical di, ve lo diciamo noi (se non vi fidate, riguardatevi la clip qui sotto). Quella scena finale, memorabile, di Your’re the one that I want, con lei che da cheerleader tutta gonne a ruota, cerchietti pastellosi e golfini perbene sulle spalle, si trasforma in bad girl mozzafiato, inguainata in un outfit nero ultra provocante. https://www.youtube.com/watch?v=itRFjzQICJU Inutile che lo neghiate, o voi che allora eravate adolescenti: tutte hanno desiderato di poter entrare in quegli skinny pants super elasticizzati e in quel chiodo che sembrava tagliato su misura, con tanto di fodera infuocata. E se vi dicessimo che quel sogno, a novembre, per qualcuno potrà trasformarsi in realtà? ...