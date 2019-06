Mondiali calcio femminile | i maschilisti si scatenano Ditemi chi è il loro pusher

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) In questi giorni i commenti sessisti che si spendono contro le calciatrici italiane che hanno appena ottenuto il primo posto nel girone e lottano per entrare in finale aisono veramente troppi. Sono magnifiche atlete disposte a sfidare stereotipi e luoghi comuni. Guadagnano niente in confronto ai calciatori uomini e hanno ottenuto tanta visibilità grazie allabravura. Ma il maschilista di turno non ci sta e si sente minacciato: perciò lamenta il fatto che queste donne siano sfuggite al ruolo di oggetto sessuale. Se non sei un oggetto ti denigrano, perciò vediamo chi fa le graduatorie di chi ha il più bel culo; e la cosa offende anche molti uomini che godono delle partite giocate dalle donne come godrebbero di quelle giocate da uomini. I tre commenti più recenti sono a firma di un tizio che fa spesso sfoggio di sessismo un tanto al chilo, di un editorialista evidentemente ...

