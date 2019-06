Can che abbaia non morde | i tagli per evitare l’infrazione UE

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il governo rifà i contiando cinque miliardi di spesa pubblica perla procedura di infrazione europea, senza passare per una manovra correttiva. Ieri da Roma è partita la lettera di risposta dell’Italia a Bruxelles, con le rassicurazioni dell’esecutivo in merito all’adeguamento ai parametri di bilancio Ue. Conte, inviata la lettera all'UE per scongiurare la procedura di infrazione L'assestamento della legge di Bilancio è stato discusso, ma non ancora votato Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo l’assestamento dei conti sperano che sarà evitata la procedura per deficit eccessivo e/o violazione delle regole sul debito. Un assestamento anticipato rispetto alla normale approvazione di fine giugno. Un passo decisivo per ingraziarsi la commissione Ue.Secondo il Sole 24 Ore nel ...

