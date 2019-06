Omicidio Meredith, l’Italia chiede alla Corte di Strasburgo il riesame del caso di Amanda Knox (Di mercoledì 19 giugno 2019) L'Italia ha chiesto alla Corte Europea dei diritti umani di rivedere il caso di Amanda Knox. L'americana assolta per l'Omicidio di Meredith Kercher aveva denunciato il nostro Paese per presunte violazioni dei suo diritti avvenute la notte dell'interrogatorio del 6 novembre 2007, violazioni per cui l'Italia è stata condannata lo scorso 24 gennaio. Nella sentenza, tuttavia, i giudici hanno precisato di non aver ricevuto prove di tali violazioni. (Di mercoledì 19 giugno 2019) L'Italia ha chiestoEuropea dei diritti umani di rivedere ildiKnox. L'americana assolta per l'diKercher aveva denunciato il nostro Paese per presunte violazioni dei suo diritti avvenute la notte dell'interrogatorio del 6 novembre 2007, violazioni per cui l'Italia è stata condannata lo scorso 24 gennaio. Nella sentenza, tuttavia, i giudici hanno precisato di non aver ricevuto prove di tali violazioni.

Condannato per presunte violazioni del diritto alla difesa dell'americana assolta nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, il nostro Paese ha chiesto alla Grande Camera (Grande Camera, la più alta carica del tribunale internazionale) di tornare a esprimersi sul caso. Nella sentenza con cui i giudici di Strasburgo hanno condannato all'Italia, infatti, non ci sono conferme dei maltrattamenti subiti da Amanda durante l'interrogatorio ‘incriminato', quello del 6 novembre 2007. È la stata la stessa Corte, che ora dovrà pronunciarsi sulla sua decisione, a renderlo noto.