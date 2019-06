(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sono circa 70,8leche nelerano inda guerre, persecuzioni e miseria. L' Unhcr sottolinea come si tratti del livello totale di sfollati più alto mai registrato in settant'anni di monitoraggio. I due terzi dei rifugiati ad oggi nel pianeta vengono da soli cinque Paesi, e ad accoglierli sono maggiormente gli Stati sottosviluppati. Lo riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), nel suo rapporto annuale Global Trends. La cifra è raddoppiata rispetto a vent'anni fa, mentre in confronto all'anno precedente, sono 2,3lein più che hanno dovuto lasciare il proprio Paese.