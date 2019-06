Sbiancante denti | i migliori da usare a casa

huffingtonpost

Un sorriso luminoso è il sogno di tanti. Ma non è per tutti. Fumo e caffè possono colorare ie creare macchie antiestetiche sui. In commercio sono disponibili diverse soluzioni, più o meno invasive, più o meno efficaci. Tutto dipende dal risultato che volete ottenere. Ci sono gel da applicare su mascherine da tenere in posizione per una trentina di minuti oppure strisce che si appiccicano sulla dentatura, anche qui per una mezz'ora circa. I risultati sono più o meno evie hanno una durata al massimo di un paio di settimane. Per ...

