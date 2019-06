Il mago Mandrake tenta il trucco di Houdini e scompare nel fiume

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Si è fatto calare nelcon le gambe e le braccia incatenate e bloccate da sei lucchetti per ripercorrere le orme del celebreHarry, ma non è più riemerso. Ecco la scena consumatasi nella giornata del 16 giugno davanti ad un’attonita folla presente a Calcutta mentre Chanchal Lahiri, conosciuto col nome d’arte “Jadugar” (il), si è immerso per sempre nelindiano Hoogly. Lo riporta la BBC.Ilaveva giàto l’impresa nel 2013 quando, chiuso in una gabbia di vetro sigillata, era stato gettato nelle acque dello stesso, nello stato del Bengala occidentale. In quell’occasione, Lahiri impiegò 29 secondi per uscire, ma fu accusato di aver usato una porta laterale facilmente visibile.Questa volta ha voluto rischiare ancora di più. “Se ...

