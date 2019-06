Criminal è la nuova serie crime tutta ambientata in una stanza da interrogatorio

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) http://www.youtube.com/watch?v=eshaM0emkeU Netflix è pronta a mettere scompiglio tra i canoni delle: in queste ore ha infatti annunciato, laproduzione che ridefinisce le caratteristiche dei cosiddetti procedural, cioè quei formati seriali che descrivono i meccanismi delle indagini dopo gli eventii. Questa, infatti, sarà ripresa esclusivamente in unada, ricostruendo in questo modo 12 casii diversi, tanti quanti sono gli episodi previsti. L’altra particolarità è che si tratterà della primapaneuropea della piattaforma di streaming, mettendo insieme quattro cast da altrettanti paesi d’Europa, come si vede nel video qui sopra. Per il Regno Unito ci saranno David Tennant (sempre più attivo sul fronte seriale con Broadchurch, Jessica Jones e il più recente Good Omens), Hayley Atwell, Youssef ...

