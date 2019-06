Aerei del futuro senza pilota | tra fiducia e preoccupazione | il “sentiment” del pubblico

Un week end bellissimo fra il mare di Napoli - l'archeologia del vesuviano e i percorsi Aerei a Paestum : Inizia oggi, per concludersi domenica, la prima edizione della ?Festa dell?Aria a Paestum?, presso il parco delle mongolfiere (via Magna Grecia, 696 Paestum,...

Sciopero Aerei 24 giugno : protesta del personale di Alitalia e voli a rischio : Nel corso della prima parte del mese di giugno abbiamo assistito ad una serie di agitazioni sindacali. Gli scioperi nel settore dei trasporti proseguiranno anche nelle prossime settimane. Tra le proteste più importanti si segnala lo stop da parte del personale navigante delle società facenti capo al Gruppo Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 24 giugno 2019. A proclamare lo Sciopero nazionale di 24 ore ...

Sciopero del lavoratori su treni - bus e Aerei dal 20 al 24 giugno : I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24 giugno. Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia Il primo Sciopero dei mezzi pubblici ci sarà giovedì 20 giugno 2019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i ...

Aerei - velivolo civile perde il contatto radio : intercettato da un caccia dell’Aeronautica : Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel primo pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo civile privato DA42 decollato da Roma Urbe e diretto a Baden – Baden (Germania), che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli ...

Gli Aerei del futuro saranno a forma di chitarra? : Un aereo dalla forma inedita per un concetto di volo innovativo. La proposta nasce in Germania grazie all’intuizione dello studente universitario Justus Benad e prende forma nei Paesi Bassi, con i ricercatori della facoltà di ingegneria aerospaziale della Delft University e il finanziamento garantito da Klm. L’oggetto del desiderio è Flying-V, aeromobile per lunghe distanze contraddistinto dalla forma a V che omaggia la celebre chitarra Gibson. ...

La compagnia aerea dell’Azerbaijan ha cancellato un accordo con Boeing per l’acquisto di 10 Aerei 737 MAX : La compagnia aerea di bandiera della Repubblica dell’Azerbaijan, AZAL, ha cancellato un contratto di un miliardo di dollari (circa 890 milioni di euro) con Boeing, la più grande azienda statunitense costruttrice di aerei, per motivi di sicurezza. L’accordo prevedeva l’acquisto

Nave Triste - varato oggi a Castellammare il gigante del mare della marina militare : mezzo umanitario oppure portAerei? : Sarà la futura ammiraglia della marina militare italiana la Nave Triste varata oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Con i suoi 214 metri, e le sue 33 mila tonnellate, è più grande di ogni altra Nave della flotta italiana. L’unità anfibia multiruolo e multifunzione è considerata una sintesi di innovazione tecnologica. La Trieste sarà consegnata solo nel 2022. Formalmente descritta come una portaelicotteri per ...

Gli USA intercettano 4 bombardieri e 2 Aerei militari russi vicino alla costa dell’Alaska : 4 bombardieri e 2 aerei militari russi sono stati intercettati nei pressi della costa dell’Alaska dalla North American Aerospace Defense Command (NORAD), secondo una dichiarazione dell’organizzazione. Gli aerei russi stavano accedendo all’Alaskan Air Defense Identification Zone quando sono stati intercettati, ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale, senza entrare in quello americano o canadese, secondo la NORAD. La NORAD ha spiegato ...

Voli di Stato - Salvini ha viaggiato 19 volte sugli Aerei della polizia : Lo ha precisato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dopo l'inchiesta di 'Repubblica' e il fascicolo esplorativo aperto...

La Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sull’utilizzo degli Aerei della polizia da parte di Matteo Salvini : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha avviato un’inchiesta sull’utilizzo degli aerei della polizia da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’inchiesta è nata da un articolo pubblicato il 14 maggio da Repubblica, secondo cui Salvini da gennaio a maggio avrebbe

Tragedia nei cieli dell’Alaska - scontro tra due Aerei da turismo : 5 morti e 3 dispersi : Incidente ad alta quota in Alaska dove 5 persone sono morte, 10 risultano ferite e altre 3 disperse in seguito allo scontro tra due piccoli idrovolanti. A bordo c'erano in totale 16 passeggeri, la maggior parte dei quali provenienti dalla nave da crociera Royal Princess. Ricerche ancora in corso.Continua a leggere

F35 - uno degli Aerei militari inabissato al largo del Giappone. Usa temono ritrovamento da parte di Russia e Cina : Quella in corso da circa 20 giorni, al largo delle coste giapponesi, è una delle operazioni navali congiunte più imponenti che si ricordi fra la Marina americana e la Forza di Autodifesa Marittima, ciò che in termini concreti rappresenta la marina militare di Tokyo. L’obiettivo della missione è il recupero dei resti di un F-35A, di cui si sono perse le tracce lo scorso 9 aprile. Le cause dell’incidente sono ufficialmente avvolte nel mistero. La ...

La Costa Smeralda perde i suoi Aerei - così finisce il sogno dell’Aga Khan : La storia era iniziata ad aprile e sempre ad aprile sembra chiudersi. In mezzo ci sono i 55 anni di un’impresa che di certo non è stata solo economica. All’inizio era solo un sogno, ma poi l’idea del principe Karim Aga Khan si è trasformata in un successo. Perché i primi voli di quella che era la piccola Alisarda hanno fatto decollare il miraggio t...

Addio alettoni : gli Aerei del futuro avranno le ali che si deformano : I ricercatori del MIT, in collaborazione con la Nasa, hanno messo a punto un nuovo tipo di ala che potrebbe rivoluzionare la progettazione e la costruzione degli aeroplani. La nuova struttura è ...