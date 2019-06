Il flop di Ligabue a Bari finisce a Striscia La Notizia | “tra stampa e realtà”

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019)canta "Tra palco e realtà" eLagliele suona con "trae realtà". Lo Start Tour 2019 negli stadi d'Italia parte sottotono: la prima tappa, in programma a, è ben lontana dal tutto esaurito e F&P Group - guidata da Ferdinando Salzano - sposta il palco per far sembrare la location ben piena.A parlare in modo oggettivo ci sono i numeri. Su 50.000 biglietti in vendita, questa la capienza dello Stadio San Nicola dine ha venduti circa 30.000, poco più della metà. Non sono bastate le attività promozionali degli ultimi mesi per spingere sulle prevendite: il numero di biglietti venduti è di gran lunga inferiore alla capacità dello stadio scelto per il concerto die si rende necessario una riorganizzazione della piantina dei posti.Per questo motivo molti dei fan in possesso dei biglietti per i settori numerati hanno ricevuto, ...

