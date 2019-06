Lutto in casa Agnelli | Clemente Ferrero de Gubernatis muore giocando allo Juventus Stadium

Lutto in casa Lazio - è morto Nello Governato : centrocampista degli anni ’60 e ’70 : “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia”. E’ questo il messaggio pubblicato della Lazio che piange la scomparsa dell’ex centrocampista biancoceleste degli anni ’60 e ’70, è morto nella notte all’età di 80 ...

muore GIOVANE CALCIATORE Inter – Gravissimo Lutto in casa Inter. Non ce l'ha fattaMaicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l'aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. "FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol ...

Gravissimo Lutto in casa Inter - è morto il giovane Maicol Lentini : Gravissimo lutto in casa Inter. Non ce l’ha fatta Maicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini –si legge ...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Napoli ed addio alla Roma - svolta al Genoa : Le notizie del giorno – Difficoltà in campionato, rischio retrocessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma poco fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla contestazione ...

Le notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - Lutto in casa Napoli - il nuovo stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

Lutto in casa Napoli - morto ex difensore [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio in Lutto e soprattutto lacrime in casa Napoli per la morte di un grande ex. “Il presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore per la scomparsa di Luciano Comaschi, difensore azzurro degli Anni 50. Comaschi – informa il club azzurro – ha vestito la maglia azzurra dal 1951 al 1960, collezionando ben 251 ...