LIVE Berrettini-Auger-Aliassime | Finale Atp Stoccarda in DIRETTA | 5-4 | subito un break di

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima vincente dell’azzurro. 15-0 Lungo il dritto del canadese. 5-4 Anchetiene il servizio a zero.ora può chiudere il primo set. 40-0sbaglia con il dritto. 30-0 Ace di. 5-3 Servizio tenuto a zero dall’azzurro, che sicuramente servirà per il primo set. 40-0 Altra prima vincente di. 30-0 Splendida prima di servizio dell’azzurro. 15-0 Lungo il rovescio di. 4-3 Servizio e rovescio incrociato per il canadese. 40-15 Fuori di pochissimo il rovescio lungolinea dell’azzurro. 30-15 Ace di. 15-15 Smorzata e poi volèe di dritto perfetta per. 4-2 Due difese incredibili di, machiude benissimo a rete. 40-30 Il canadese stecca il dritto. Palla del 4-2 per. 30-30 Servizio e ...

Matt_Orlandi : LIVE #Berrettini - #AugerAliassime, diretta e risultato in tempo reale finale #AtpStuttgart 2019: inizio ore 15.00… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Auger-Aliassime Finale Atp Stoccarda in DIRETTA: in palio il primo titolo sull’erba per il romano -… - livetennisit : ATP Stoccarda: LIVE le Finali. LIVE Berrettini vs Felix Aliassime -