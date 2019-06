Donna scivola in mare con la sedia a rotelle e muore

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Con lae'ta giu' dalla banchina del porticciolo, finendo in: unadi 85 anni, Mariuccia Marica, e' morta a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna. I carabinieri della Compagnia di Carbonia e della Stazione locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. A spingere la carrozzina, da quanto si apprende, sarebbe stata una parente molto stretta, che oggi era andata a prenderla nella casa di riposo dove l'anziana alloggiava.Una passeggiata all'aria aperta per godersi il sole di questa giornata. Hanno percorso il nuovo porticciolo di Teulada. In un punto la strada e' in pendenza. Probabilmente l'accompagnatrice, mentre si trovava sul porticciolo, si e' distratta e lae'ta in. Alcune persone si sono tuffate ine hanno riportato l'anziana sulla banchina, tentando di rianimarla. Operazioni ...

