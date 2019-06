De Mita | «Sta per arrivare  un altro diluvio» |Dalla Dc  alla rielezione a sindaco

Uccide la moglie e ferisce il figlio di 14 anni : arrestato nel PalerMitano : Femminicidio a Carini, grosso centro alle porte di Palermo, dove un uomo ha ucciso la moglie, che faceva la commessa in un negozio di calzature in Corso Italia e ferito il figlio 14enne. Dopo l’omicidio l’uomo si sarebbe barricato nel negozio. Ma i vigili del fuoco sono riusciti a entrare e a bloccarlo. Ora si trova nella caserma dei carabinieri....

Gelida Estate di Gué Pequeno - l’EP in tiratura liMitata anche in vinile : Gelida Estate di Gué Pequeno è un EP in edizione limitata disponibile in CD e in vinile. Lo annuncia o stesso artista attraverso un post sui social con l'immagine di copertina di Gelida Estate che fa seguito alla comunicazione di ieri a proposito di nuovi inediti da rilanciare la prossima settimana. Il nuovo progetto di Gué Pequeno arriverà il 21 giugno e sarà “molto più di un mixtape o di uno street album”. Brani inediti è ciò che bisogna ...

Maltempo Lecco e Sondrio : la Regione chiede lo stato di calamità : La Regione Lombardia chiedera’ al Governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi di Maltempo degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi l’assessore al Territorio e Protezione civile regionale Pietro Foroni, ribadendo quanto detto ieri dal governatore Attilio Fontana, nel corso della riunione tecnica che si e’ svolta in Prefettura a Lecco per fare il punto della situazione e la conta dei danni, dopo il ...

Decine di incendi nel PalerMitano - la Regione stanzia 25 milioni per la Forestale : Arriva il grande caldo e con sé porta puntuale anche l’emergenza incendi. Oggi, sono numerosi i roghi che si sono sviluppati nel Palermitano. L’incendio più problematico è stato appiccato all’interno dell’area boschiva di Pollina. È stato necessario l’intervento di un Canadair per estinguere le fiamme, oltre che dei vigili del fuoco e della Forestale. L’incendio ha distrutto alberi e macchia ...

Google Maps aiuta gli utenti a stare alla larga da calamità naturali quali terremoti - alluvioni e uragani : terremoti, alluvioni, uragani: presto l’app di navigazione satellitare Google Maps avviserà gli utenti in tempo reale in modo che abbiano informazioni certe sulle aree interessate e non corrano rischi. Ad essere oggetto di ampliamento sono gli Avvisi SOS, un set di funzioni di Google Maps che esiste dal 2017 e che adesso è stato incrementato. Qualora l’utente dovesse impostare la navigazione verso o attraverso un’area che è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Giugno : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le iMitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro di Marco Travaglio Le grandi scoperte. “La Repubblica delle Idee, fra gli ospiti Fabio Fazio: ‘La Rai è terreno di scontro della politica’” (Repubblica, prima pagina, 8.6). Ma va? Ma siamo proprio sicuri? Prima e dopo la cura. “Notte serena Amici, oggi non c’è un cazzo da festeggiare” (Matteo Salvini, europarlamentare Lega Nord, Twitter, 2.6.2013). “Non capisco cosa […] Il Marmidone Musica per il funerale: la tradizione ...

Attivista vietnaMita arrestato a causa di un post su Facebook : L’Attivista dissidente Nguyen Ngoc Anh è stato condannato a sei anni di prigione per i suoi post online, mentre l’UE chiede il suo rilascio. Un Attivista ambientalista in Vietnam è stato condannato a sei anni di reclusione per messaggi “anti-statali” su Facebook, costringendo l’Unione Europea a definire “uno sviluppo preoccupante” la repressione del dissenso online. Un tribunale provinciale meridionale ...

Maltempo Emilia Romagna : “Già chiesto lo stato di calamità” : Alla luce del Maltempo che si e’ abbattuto a maggio sull’Emilia-Romagna, la richiesta dello stato di calamita’ e’ una cosa che la Regione ha “gia’ fatto e pubblicamente comunicato”. Cosi’, in una nota, l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, prende posizione sulla sollecitazione a chiedere lo stato di calamita’ rivolta alla stessa Regione da Simona Vietina, deputata ...

Inchiesta Aias - rinvio a giudizio per moglie e figlie di De Mita : rinvio a giudizio per la moglie e le figlie di Ciriaco De Mita per l'Inchiesta Aias, che si occupa di assistenza ai diversamente abili, condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino. Lo ha...

Salmo - Gué - GeMitaiz - Sfera Ebbasta - Achille Lauro e tanto altro rap ai Seat Music Awards : Questa sera e domani sui Rai Uno andranno in scena i Seat Music Awards, ovvero le consuete premiazioni della Musica italiana, che fino all'anno scorso erano sponsorizzate da Wind, l'evento era infatti noto come 'Wind Music Awards'. Orfana della nota compagnia telefonica come sponsor principale, la cerimonia evento è arricchita come di consuetudine dalla prestigiosa cornice di una location d'eccezione: l'Arena di Verona. A condurre le due serate ...

Renault - nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca. Allo Stato francese un posto nel board e nel CoMitato nomine : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

TIM accoglie l’estate con minuti illiMitati gratuiti - sconti - promozioni e altre iniziative “hot” : In vista dell’agognata estate, TIM ha deciso di dedicare una pagina “calda” sul suo sito dove sono esposte alcune promozioni e iniziative dedicate sia a tutti i clienti che ai clienti iscritti al programma TIM Party. Una delle promozioni riguarda la possibilità di attivare minuti illimitati di chiamate verso tutti per 30 giorni dall’attivazione, ma sono presenti anche sconti su speaker, smartwatch e altre iniziative. L'articolo TIM accoglie ...

Renault-Fca : allo Stato francese un posto in Cda e nel CoMitato nomine : Il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault...