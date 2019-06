Salvini alla Ue | Nessuno può impedirci di tagliare le tasse

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirici di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Di Maio : "La Manovra spetta alla Lega - ha vinto le Europee" | Salvini : "Solo se tagliamo le tasse" : L'avvertimento del leader della Lega: "Se qualcuno dicesse facciamo la Manovra e non tocchiamole tasse, non la fanno con me la Manovra economica". Il premier Conte: "Abbassarle è obiettivo comune"

De Luca : “Minibot? Una maxi-palla. Chissà se Salvini e i parlamentari della Lega sono disposti a farsi pagare così” : “Per la Ue il governo italiano è da bocciare? Ma no, non diamo retta a questi dell’Europa. Il presidente del Consiglio ha detto che sarà un anno bellissimo. Quindi, atteniamoci a questa previsione ottimistica”. E’ l’esordio ironico dell’intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Il politico dem poi cambia registro e lancia il suo allarme: ...

Matteo Salvini ha chiesto alla Sea Watch 3 di riportare in Libia i 52 migranti soccorsi ieri : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto di aver chiesto alla nave Sea Watch 3, che ieri aveva soccorso 52 migranti in mare, di riportare tutte le persone a bordo in Libia. «Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a

Alessandro Di Battista in 24 ore piazza due colpi contro la Lega Quello delle ultime 24 ore è un Alessandro Di Battista rivoluzionario, senza peli sulla lingua e che non teme di aggredire la Lega di Salvini. Sicuramente sembra sempre di più il vecchio Alessandro che aveva abituato il pubblico ad attacchi frontali e senza

Scorta revocata allo chef Natale Giunta : “Salvini era dalla mia parte - ora non mi risponde nemmeno” : Lo chef Natale Giunta, spesso ospite di Rai1 a 'La prova del cuoco', da ieri è senza Scorta. La sospensione della tutela gli è stata notificata dopo una sentenza del Tar, che aveva riscontrato invece un "pericolo grave e concreto" per la sua vita. "Mi chiedo cosa possa essere cambiato in soli due mesi", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.

Ombre sul voto - Salvini alla Camera : «Indagini su Aversa e Ariano Irpino» : Anche le elezioni presso il comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sono finite al centro delle attenzioni della polizia. È quanto emerge dal question time parlamentare di oggi...

Giuseppe Conte : "Pieno mandato in Europa o mi dimetto". Attenzione alla smorfia di Matteo Salvini : Nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri in cui sono stati varati decreto sicurezza-bis e la pace fiscale, due provvedimenti fortemente voluti dalla Lega di Matteo Salvini, si è tornati a parlare, ovviamente, anche dell'imminente trattativa dell'Italia con l'Europa per evitar

Matteo Salvini comanda in CdM - sì alla pace fiscale e al decreto sicurezza : ora comanda la Lega : Qualcosa, dopo il voto alle elezioni Europee, è cambiato. Lo si comprende da come sia filato via liscio l'ultimo Consiglio dei ministri, che ha varato il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini senza storie né intoppi. Già, la Lega ora pesa più del M5s dentro al governo: Luigi Di Maio lo ha a

Vertice di Governo tra Conte - Di Maio e Salvini per dare il via alla "fase 2" : "Con l'amico Luigi Di Maio c'è ritrovata e, mi auguro duratura, sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare su un salario minimo per i lavoratori, ma questo lo garantiscono le imprese e se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno queste a garantire un salario minimo? Noi le idee le abbiamo chiare". Salvini ha così anticipato quello che dirà questa sera a Luigi Di Maio - che invoca il ritiro degli emendamenti leghisti sul ...

Sondaggi - "febbre Salvini" : è al 37 per cento (e nessuno crede più alla crisi di governo) : Il Carroccio vola al nuovo record storico secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per il Tg La7. M5s risale al 18,4 e Pd al 22,8...

