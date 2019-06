«Quando mia madre è morta | ho ereditato la sua migliore amica»

Allorgasmia - Quando ci si eccita attraverso l’immaginazione : Pensare a un’altra persona mentre si sta vivendo un momento di passione con il proprio partner: questa situazione, che riguarda tantissime donne, ha un nome scientifico. Si tratta dell’Allorgasmia, ossia dell’abitudine a raggiungere l’eccitazione immaginando qualcuno di diverso rispetto a chi si ha vicino durante il sesso. La sessuologia è molto chiara in merito: l’Allorgasmia non rappresenta un disturbo di natura ...

Pietro Tredici/ Figlio di Gianni Morandi : 'Ha scoperto la mia musica Quando è uscita' : Pietro Tredici, Figlio di Gianni Morandi, racconta la difficoltà di emergere come rapper e di scrollarsi di dosso l'etichetta di Figlio d'arte.

Mario Biondi : «Quando ho sentito la voce di Little Jimmy Scott - non mi sono più sentito imbarazzato della mia voce» : Esce oggi, venerdì 7 giugno, “SUNNY DAYS” ft. Cleveland Jones (Beyond srl – The Orchard), il nuovo singolo di Mario Biondi in duetto con l’astro nascente jazz Cleveland P. Jones. A proposito del singolo Mario Biondi dichiara: «Gli occhi, che sono lo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sotto voce ma il dolore è la stessa croce». L’artista in duetto, Cleveland P. ...

Quando amiamo (davvero) la gelosia è come un film scolorito : Francesco Alberoni Gli amori passati ci tormentano e ci turbano come fossero del presente Se ne parla poco, ma la gelosia del passato è più frequente di quanto si creda. Quando due persone pensano di amarsi, vogliono sapere tutto l'una dell'altra e quindi anche delle rispettive esperienze amorose e sessuali. Se non sei veramente innamorato, gli amori passati del tuo partner non ti turbano, sono faccende sue a cui sei indifferente, ...

Di Maio : "Virginia? Siamo nella fase luna di miele. Non conviviamo - ma Quando possiamo dormiamo insieme" : “Stiamo insieme da qualche mese e Siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato”. Da qualche mese Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. Il vice premier è tornato a parlare del loro rapporto nel corso del programma “Stasera Italia”, in onda su Retequattro.“Non conviviamo, ma quando posSiamo stiamo insieme a casa”, ha raccontato, “Almeno la notte ...

Extrasistole - Quando preoccuparsi? Cause e sintomi dell’aritmia più comune : Le Extrasistole sono tra le patologie più frequenti e spesso benigne: ne soffre più dell’80% degli italiani. Si tratta dell’aritmia cardiaca tra le più comuni e spesso si verifica in persone perfettamente sane e non ha implicazioni terapeutiche. I sintomi sono: pallore, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di temporaneo arresto del cuore, di nodo in gola, colpo al petto, sudorazione, nausea, debolezza, vertigini. In ...

Domenica In - Manuel Bortuzzo a Mara Venier : “Quando mi hanno sparato ho detto ‘ti amo’ alla mia fidanzata” : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a inizio febbraio nel quartiere Axa di Roma, è stato ospite di Mara Venier, a Domenica In, su Rai1. “Quando mi hanno sparato sono rimasto cosciente circa un minuto. Ed era talmente assurdo che nemmeno io credevo a ciò che mi era successo. Così mi sono detto: ‘Devo dire a Martina che la amo‘. Gliel’ho detto tre-quattro volte”. ...

Verissimo - Ivan Cottini e la sclerosi : "Da Quando è nata mia figlia mi sento guarito" : L'ex ballerino di 'Amici' racconta in una toccante intervista a Silvia Toffanin: "Dopo la diagnosi persi tutto, anche la...

Del Neri su De Rossi : “Quando lo allenavo io era già un leader. Sulla mia stagione a Roma…” : Il tecnico Luigi DelNeri è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma. DelNeri ha allenato i gialloRossi nella stagione 2004/2005. Su Daniele De Rossi. “E’ un ragazzo che in quella Roma ci stava benissimo, aveva appena cominciato la sua carriera. E’ una persona e un giocatore di spessore. All’epoca era un ragazzo giovane, aveva ...

Anastasio : "Traggo ispirazione per le mia canzoni Quando sono sul wc" - : Andrea Conti Il cantautore rapper ha appena festeggiato il 22esimo compleanno e attraverso le stories di Instagram ha svelato importanti novità sul suo prossimo album. Tra le curiosità anche dove nasce la sua ispirazione per i bran Il vincitore di X Factor, Anastasio, raccoglie i frutti del successo de La Fine del Mondo Tour sold out ovunque, la partecipazione sul palco del Concertone del Primo Maggio, inoltre si prepara per la ...

Stanchezza - mal di testa e unghie fragili? I sintomi della carenza di ferro e Quando fare lo Screening Anemia : La primavera è considerata la stagione della rinascita: la natura si risveglia e fluisce una nuova energia. Tuttavia, a molte persone in questo periodo capita di sentirsi fiacchi e spossati: in alcuni casi sintomi come Stanchezza e affaticamento sono legati a patologie specifiche. È il caso dell’Anemia, che rappresenta la più frequente patologia al mondo con più di 1,6 miliardi di persone affette (secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale ...

Walter Nudo - il drammatico racconto di Quando fu colpito da una doppia ischemia : Walter Nudo racconta per la prima volta i drammatici momenti quando fu colpito da una doppia ischemia. L’attore credeva di morire e in quegli attimi si è sentito più vicino a Fabrizio Frizzi. Nudo racconta la sua esperienza al settimanale Chi: Ero a Los Angeles, in albergo. Mi sono svegliato nel letto fradicio di sudore. Avevo freddo, ma sudavo. Il letto era completamente bagnato. Volevo chiamare aiuto, ma dalla bocca uscivano solo suoni ...

L'economia c'è - anche Quando non sembra : Che resta una scienza all'apparenza complessa e distante, ma in realtà molto concreta laddove studia le tante azioni singole che assieme diventano la domanda, l'offerta o addirittura si trasformano ...