Weekend di caldo afoso | è arrivato Scipione

Meteo - in arrivo ondata di caldo torrido dall’Africa : nel Weekend temperature fino a 42 gradi : Che tempo farà nel weekend? Da domani, venerdì 14 giugno, è atteso l'arrivo di una ondata di caldo torrido dal Nord Africa che porterà le temperature a toccare i 42 gradi centigradi, soprattutto su Sardegna, Sicilia e al Sud. Tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Attenzione anche al Centro-Nord, in particolare a Milano, Bolzano, Trento e Bologna, complici gli elevati livelli di umidità.

Meteo - allarme caldo per il Weekend : temperature di fuoco al Centro/Sud - oltre +40°C tra Sabato e Domenica : Scatta l’allarme caldo al Centro/Sud Italia in vista del weekend: la prima grande ondata di calore della stagione estiva arriverà all’improvviso facendo impennare le temperature su valori superiori o molto vicini ai +40°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Anche in Abruzzo, Lazio e Campania la colonnina di mercurio supererà in modo molto diffuso i +35°C: dopo il freddo anomalo di un Maggio comuqnue caldissimo nel ...

