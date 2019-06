TIM Special x Te è generosa e accoglie anche i clienti Wind e Tre con 50 GB

Promozioni Amazon : Speciale E3 2019 Videogiochi - Console e Speaker UlTIMate Ears : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Tutte le Promozioni hanno una durata specifica leggi di più...

Una setTIMana di speciali Sky Sport MotoGP in attesa del GP di Catalunya : Questa settimana torna il Motomondiale con il Gran Premio di Catalunya in diretta dal circuito di Montmelòsu Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 382 o 112). Domenica 16 giugno, la giornata di gare si aprirà con la Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 (in replica anche alle 17.15 e alle 23.15). Già da stasera, alle...

Pitti Uomo – Stefano De Martino tesTIMonial e special guest di Gazzarrini a Firenze : Stefano De Martino testimonial di Gazzarrini e special guest a Firenze Gazzarrini, premium brand di moda Uomo Made in Italy, torna in Fortezza da Basso per presentare la sua nuova collezione estiva. Una collezione nata nel solco della tradizione sartoriale italiana e che evolve secondo i trend della moda internazionale. Heritage e design profondamente italiani, stile e linguaggio che travalicano i confini del nostro Paese. Gazzarrini ...

La7 - tre speciali di prime TIMe per L'Aria che Tira : La7 decide di non mollare la politica il martedì sera e porta L'Aria che Tira in prime time per tre speciali in onda l'11, il 18 e il 25 giugno. Se Giovanni Floris ha chiuso la sua stagione lo scorso 4 giugno (Alè), Myrta Merlino è pronta a subentrare per chiudere questo mese di giugno piuttosto agitato sul fronte istituzionale. La formula del programma non cambia, tantomeno lo stile di conduzione della padrona di casa (che da Floris ha di ...

Giro d’Italia 2019 - risultato ventunesima tappa : Chad Haga beffa gli specialisti a Verona. Carapaz in trionfo - otTIMo Nibali : Una cronometro breve ma molto insidiosa quella con partenza ed arrivo a Verona, sul percorso del Mondiale del 2004, che è andata a chiudere il Giro d’Italia 2019. Nella ventunesima ed ultima frazione della Corsa Rosa ad imporsi a sorpresa è lo statunitense Chad Haga, al secondo successo in carriera, il più importante ovviamente. Grandissima prova contro il tempo per il corridore della Sunweb che è andato a beffare tutti gli specialisti. ...

Tiberio TIMperi bacia Francesca Fialdini e fa un annuncio speciale : Francesca Fialdini baciata da Tiberio Timperi a La vita in diretta, che gli dedica una canzone Talk dedicato alle musica, che può essere un rimedio per superare le delusioni amorose, nella seconda parte della puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, dove i padroni di casa Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, per l’occasione, hanno invitato Ivan Zazzaroni, Rita Dalla Chiesa, Marco Predolin e Angela Rafanelli. E dopo ...

Queen - Brian May ricorda : 'Gli ulTIMi giorni di lavoro con Freddie sono stati speciali' : In una recente intervista al magazine Mojo, Brian May e Roger Taylor, rispettivamente chitarrista e batterista dei Queen, hanno ricordato gli ultimi lavori della band insieme al suo leggendario frontman, Freddie Mercury. Il chitarrista ricorda come quei momenti furono davvero speciali, in quanto i problemi di Mercury sembravano spariti. E Taylor ricorda che Freddie non voleva che la band si fermasse. Le parole di Brian May Nella recente ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : seconda giornata di finali. In acqua le ulTIMe sei specialità olimpiche : seconda ed ultima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: diciassette le finali odierne, sei in specialità olimpiche e undici in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. SPECIALITA’ olimpiche C2 500 femminile Canada – VINCENT-LAPOINTE, Laurence – VINCENT, Katie K1 500 femminile New Zealand – CARRINGTON, Lisa K2 1000 ...

Programmi TV di stasera - domenica 26 maggio 2019. Gli speciali sulle elezioni «accorciano» i programmi del prime TIMe : Massimo Giletti ed Enrico Mentana Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa La nuova puntata del programma di Fabio Fazio andrà in onda in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma sarà Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993. In studio anche Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo. ...

TIM Young Senza Limiti Special Edition è tornata - ma non per tutti : La collaborazione tra TIM e la banca Intesa Sanpaolo ha generato un’ottima iniziativa che potrebbe stuzzicare i giovani consumatori con un’età compresa tra gli 8 e i 17 anni. Coloro i quali dovessero decidere di attivare XME Conto UP! dell’istituto bancario nato dalla fusione di Sanpaolo IMI e Banca Intesa potranno ottenere l’offerta TIM Young […] L'articolo TIM Young Senza Limiti Special Edition è tornata, ma non ...

Nel finale di Law & Order Unità Speciale 19 il Cartello è pronto a colpire duro : anticipazioni ulTIMi episodi 23 maggio : Tutto è pronto per il tragico finale di Law & Order Unità Speciale 19 che giovedì prossimo andrà in onda in chiaro su Top Crime a partire dalle 21.10 circa. Il longevo crime americano stringe la cinghia intorno a questa stagione e perisce sotto i colpi del Cartello pronto ad avere quello che vuole in cambio di vittime e dolore, ma fino a dove si spingerà questa battaglia finale e chi sarà la vittima dell'ultimo episodio? Prima di scoprire ...

Law & Order Unità VitTIMe Speciali 19 verso il finale su Top Crime tra violenze e cold case : anticipazioni 16 maggio : Law & Order Unità Vittime Speciali 19 si prepara per il gran finale in onda tra due settimane e i fan sanno bene che presto si ritroveranno a chiudere i conti con la squadra e con questa stagione. L'appuntamento è ancora una volta al giovedì sera su Top Crime e lo sarà anche oggi, 9 maggio, con gli episodi 19 e 20 dal titolo, rispettivamente, "Costi sommersi" e "Il libro di Esther" in cui l'Unita' Speciale indaga sulla scomparsa di Jules ...

I Don’t Care è il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran per un progetto speciale : le ulTIMe indiscrezioni : Il condizionale è d'obbligo dal momento che si tratta solo di indiscrezioni, ma il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran potrebbe intitolarsi I Don't Care. Il brano esiste e sia Bieber che Sheeran ne stanno condividendo dettagli con i fan, incluso un frammento del testo, diviso tra l'account Instagram di Justin e quello di Ed. Tra le ultime anticipazioni provenienti dall'uno e dall'altro, due in particolare hanno rapito l'attenzione dei ...

TIM - Piergiorgio Peluso lascia la finanza per concentrarsi nei Progetti speciali : Piergiorgio Peluso lascia l'incarico di chief financial officer di Tim per concentrarsi sui Progetti speciali. Il cda tenutosi oggi, lunedì 6, per affrontare temi di governance, sarebbe stato messo al ...