Sky | Il Cagliari pensa a Rog per sostituire Barella

Il Cagliari ospita la Lazio : la gara in esclusiva su Sky : La giornata di domani si preannuncia davvero interessante con i tre anticipi del 36esimo turno di Serie A che possono avere una particolare rilevanza per la classifica. Alla Sardegna Arena il Cagliari, protagonista di una stagione positiva grazie ad alcune prestazioni in cui ha saputo mettere in difficoltà anche le “grandi”, ospita la Lazio, in […] L'articolo Il Cagliari ospita la Lazio: la gara in esclusiva su Sky è stato ...

Napoli Cagliari : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Sky – Modugno : “Insigne pronto a rinnovare - tornerà titolare con il Cagliari” : Francesco Modugno, giornalista Sky ha parlato delle condizioni condizioni fisiche e del futuro di Lorenzo Insigne. Le sue parole : “Insigne ha svolto l’intero allenamento in gruppo, già ieri aveva svolto il torello e quindi è un segno che è recuperato dai problemi muscolari. Potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Rinnovo? E’ sempre stato al centro del progetto Napoli, poi ci sono state determinate situazioni ed ...

Sky – Insigne - infortunio alle spalle : Possibile rientro da titolare con il Cagliari - la situazione : Secondo l’edizione odierna di Sky Sport, Lorenzo Insigne ha smaltito i problemi muscolari, con il Cagliari dovrebbe tornare al centro dell’attacco. Lorenzo Insigne ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e sembra essersi messo alle spalle i malumori della piazza e i fischi nel match di ritorno con l’Arsenal. Ma, soprattutto, sembra essersi messo alle spalle i fastidi muscolari che l’hanno tenuto ai box ...

Serie A - Roma-Cagliari 3-0 : highlights e gol 34esima giornata - Sky Tg24 - : Giallorossi scatenati dal primo tempo, con i gol degli argentini Fazio e Pastore all'inizio del match. Nella ripresa, la rete di Kolarov dopo molte altre occasioni di andare a segno

La Roma cerca punti Champions : la sfida al Cagliari su Sky : A cinque giornate dalla fine del campionato è venuto il momento per stringere i denti e dare il massimo se si desiderano raggiungere gli obiettivi prefissati. Ne sa qualcosa la Roma, protagonista finora di una stagione caratterizzata da alti e bassi, ma distante solo un punto dal quarto posto che consentirebbe a De Rossi e […] L'articolo La Roma cerca punti Champions: la sfida al Cagliari su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

La Roma ospita il Cagliari : la gara in esclusiva su Sky : La lotta per il quarto posto, che garantirebbe la sicurezza di disputare la Champions League nella prossima stagione, si è fatta davvero apertissima e resta difficile fare un pronostico su come evolverà la situazione da qui alla fine della stagione. Tra le formazioni più accreditate c’è certamente la Roma, che sta ritrovando fiducia e distante […] L'articolo La Roma ospita il Cagliari: la gara in esclusiva su Sky è stato realizzato ...