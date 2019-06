Programmi TV di stasera | venerdì 14 giugno 2019 Su Canale 5 «La battaglia di Hacksaw

davidemaggio

(Di venerdì 14 giugno 2019) Andrew Garfield in LadiRidge Rai1, ore 21.25: Ballata per Genova Una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova. Un evento per celebrare la grande bellezza e il fascino della città della lanterna, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Una conduzione speciale “a più voci”, e di elevato livello artistico, vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti e apprezzati della tv italiana: Amadeus e Antonella Clerici con Luca e Paolo e Lorella Cuccarini. Una serata in cui, simbolicamente, l’Italia tutta abbraccerà Genova – a 10 mesi dalla tragedia di Ponte Morandi – in un mosaico fatto di parole, suoni, danza, momenti di riflessione divertimento. Il cast è ricco di star della musica italiana: Gino Paoli con Danilo Rea; Cristiano De Andrè; Gigi D’alessio, Raf e Umberto ...

