Golf | US Open 2019 | programma | orari e tv di venerdì 14 giugno I tee times e l’ordine di

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dopo le prime 18 buche sul percorso delLinks di Pebble Beach, in California (Stati Uniti), lo USentrerà nel vivo con la seconda giornata e con la lotta serrata per superare il taglio. Il britannico Justin Rose è stato il migliore nel primo giro e proverà ad allungare ulteriormente il proprio vantaggio sugli avversari. Riguardo agli italiani, Renato Paratore girerà sempre in compagnia dello statunitense Nate Lashley e dell’inglese Lee Slattery con la necessità di risalire posizioni dopo una partenza in salita, mentre Francesco Molinari si ritroverà ancora con il fuoriclasse americano Brooks Koepka e con il giovanissimo norvegese Viktor Hovland, miglior amateur al momento, e cercherà di confermare l’eccellente prestazione di questa notte per confermarsi tra i favoriti per il successo finale. Il secondo dello USsi aprirà alle ore 15.45 con la prima ...

