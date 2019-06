Usa:attacchi a petroliere,colpa Teheran

Il segretario di Stato Usa,Mike Pompeo, accusa l'Iran per l'attacco allenel Golfo di Oman: "Sono loro i responsabili, per colpire gli alleati degli Stati Uniti", afferma. I due"spudorati" nel Golfo di Oman "fanno parte di una campagna dell' Iran per aumentare le tensioni e creare sempre più instabilità nella regione", aggiunge fermamente e annuncia: "La risposta sarà economica e diplomatica". Poi, auspica che l'Iran "torni ai tavoli dei negoziati" sul nucleare.(Di giovedì 13 giugno 2019)