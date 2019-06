Tony Effe gioca con 55mila euro | Mi annoio È polemica

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Luana Rosato "vai in baca, prelevae fai canestro": il post discatena lain rete, ma lui ignora chi lo accusa di mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori Il trapper della Dark Polo Gang,, ha scatenato una vera e propriain rete a causa di un suo gioco assai particolare: fare canestro usando un mazzo di banconote pari aal posto della palla. Non è la prima volta chemette in mostra le sue ricchezze e, dopo aver documentato su Instagram la lauta mancia – ben 100- sganciata ad un riders che gli aveva portato del cibo a casa, il trapper torna a far discutere per questo modo dire assai particolare. “: vai in banca, prelevali...e fai canestro!”, ha esordito lui in alcune story dove si mostrava con una mazzetta di soldi alla mano e intento a fare centro utilizzando un vaso di ...

MASCOL0 : raga ma voi non vi fareste Tony Effe? cioè tralasciando la musica e il genere che possono piacere o meno, È UN GRAN FREGNO #tiziaparty - JioH501 : Petagna alla Roma per riabbracciare Tony Effe - elissahwgay : RT @aphrvhwgay: @offyhwgay io e @elissahwgay abbiamo anche bisogno si sfera, capo plaza e tony effe -