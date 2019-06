Monica Setta conferma a Blogo la trattativa per ritorno in Rai

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) 21.53 Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione dia TvBlog:"Io e Teresa de Santis stiamo discutendo da settimane di una striscia economica da portare su Rai 1. La scelta è caduta su di me perché da anni mi occupo di temi economici nei giornali dove ho lavorato e anche in tv. Da quando si è diffusa la notizia ci sono stati molti interventi positivi e qualcuno un po' stizzito come quello di Andrea Ruggieri che però dopo aver sparato a zero su di me in modo assolutamente arbitrario ha ritrattato stasera stessa alle agenzie. Il nipote di Bruno vespa ha lavorato con me molti anni fa e purtroppo non gode della mia stima. Cosa reciproca di cui l'Italia si farà una ragione. Più seriamente ho parlato con Maurizio Gasparri che è invece un politico rappresentativo nell'opposizione e mi pare che tutto sia sereno. Siccome ho altre proposte in ballo e deciderò a breve aspettiamo per ...

GPiziarte : RT @neXtquotidiano: Lorella Cuccarini, Monica Setta, Massimo Giletti e l’onda leghista in arrivo su #Raiuno - zazoomblog : Monica Setta le illazioni giornalistiche sul ritorno in Rai le modifiche su Facebook e la competenza su temi econom… - zazoomnews : Monica Setta conferma a TvBlog trattativa per ritorno in Rai. E su Ruggieri: Mi infanga - #Monica #Setta #conferma… -