Mercatone Uno | l' ad di Shernon indagato per bancarotta fraudolenta

Mercatone Uno - l’ad di Shernon Holding indagato per bancarotta fraudolenta : Sono passate quasi tre settimane dalla notte tra il 24 e 25 maggio scorso, quando oltre 1800 lavoratori seppero solo tramite un messaggio via Facebook e WhatsApp che erano rimasti senza lavoro. Ora Valdero Rigoni, amministratore delegato di Shernon Holding, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno e che è fallita, è indagato per bancarotta fraudolenta dal procuratore aggiunto di Milano Riccardo Targetti e dal pm Roberto ...

Mercatone Uno - commissari chiedono la proroga della cessione e poi si dimettono : Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l’avviso per le candidature a commissario straordinario del gruppo Mercatone Uno. Sul sito del Mise viene spiegato che entro le ore 14 di venerdì 14 giugno i soggetti interessati potranno inviare le dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico. Nella tarda serata di martedì sono arrivate infatti le dimissioni degli ormai ex commissari Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo ...

Mercatone Uno - i Commissari si dimettono : ora vendita e ammortizzatori : I Commissari di Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria hanno consegnato al Mise le loro dimissioni: "Passaggio...

Da Mercatone Uno a Whirlpool alla ex Ilva : cosa insegna la settimana nera dell'industria italiana : La settimana nera dell'industria italiana. Così verrà ricordata. La sequenza di episodi – alcuni noir, tutti critici – mostra la debolezza del tessuto produttivo italiano. Si parte lunedì con la procura di Milano che formula l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta per la Shernon Holding. Si chiude lunedì con la Whirlpool di Napoli. In mezzo ci sono: Knorr, Arcelor Mittal, Fca-Renault. ...

Ok tribunale - verso sblocco cig per 1.800 lavoratori Mercatone Uno : Si intravede uno spiraglio per i 1.800 dipendenti di Mercatone Uno: il tribunale di Bologna ha infatti sbloccato la possibilita' di avviare le procedure per la Cig e i Commissari annunciano che a breve la richiesta verra' inoltrata al Mise. Intesa Sanpaolo annuncia intanto che saranno sospese le rate dei mutui e dei prestiti ai dipendenti. La novita' arriva dopo una serie di interventi gia' annunciati ieri dal ministro del Lavoro e dello ...

Comunicazione dei Commissari del Gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria : Comunicazione dei Commissari del Gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria. Il Tribunale di Bologna ha accolto l’istanza dei Commissari del

Mercatone Uno - primo passo verso sblocco degli ammortizzatori sociali. Intesa sospende rate mutui ai dipendenti : primo passo verso lo sblocco degli ammortizzatori sociali per i 1.800 lavoratori di Mercatone Uno lasciati a casa dalla sera alla mattina dopo il fallimento della Shernon Holding, la società guidata da Valdero Rigoni a cui dall’agosto 2018 facevano capo 55 punti vendita del gruppo della distribuzione di mobili. Il tribunale di Bologna ha comunicato oggi al ministero dello Sviluppo “la disponibilità all’autorizzazione condizionata per ...

Mercatone Uno - Di Maio : sbloccheremo subito cassa integrazione : Di Maio: "La storia di Mercatone Uno è scandalosa. 1800 lavoratori lasciati in strada da un giorno all'altro: sono andati al lavoro e h

Mercatone Uno - la prima risposta di Di Maio dimentica i clienti : Cassa integrazione per i 1800 dipendenti di Mercatone Uno rimasti senza lavoro, fondo per le vittime di mancati pagamenti...

Mercatone Uno - Di Maio : ora sblocco Cig : 19.22 "La storia di Mercatone Uno è scandalosa", afferma il ministro Di Maio su Fb. E annuncia le soluzioni. "Il Fondo per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, verrà esteso anche ai fornitori, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta". E "non dimentico, ovviamente, i 1800 dipendenti che dalla settimana scorsa sono rimasti senza lavoro. Per loro sbloccherò subito la cassa integrazione, non appena ...

Mercatone Uno - Luigi Di Maio : “Per i 1800 dipendenti senza lavoro subito la cassa integrazione” : Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook un "emendamento al Dl Crescita, all'esame del Parlamento, che amplia i benefici del Fondo per le vittime di mancati pagamenti anche ai fornitori di Mercatone Uno". Ha inoltre aggiunto che sbloccherà la cassa integrazione per i 1800 dipendenti rimasti senza lavoro.Continua a leggere

«Noi lavoratori del Mercatone Uno ci siamo fidati. Ma abbiamo perso tutto» : Una giornata a Terlizzi con le donne e gli uomini che hanno perso il posto edi una vita. E che ogni mattina continuano a venire ai cancelli. Senza farsene una ragione. Senza stipendio da aprile. Senza certezza. Senza futuro: «Solo un decreto del Governo ci può salvare. Maurizio Landini venga a trovarci qui davanti»