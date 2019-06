Il mistero Ed Sheeran | riempe gli stadi con una chitarra 

lastampa

(Di giovedì 13 giugno 2019) Da dove venga Ednessuno lo sa. Si sa quasi tutto di lui: ha 28 anni, è cresciuto in un villaggio di tremila abitanti in Suffolk, dove i genitori di origine irlandese si erano trasferiti da Londra. Dove Ed è tornato per studiare musica e teatro da ragazzino prodigio e da cui è decollata la sua carriera di incredibile e quasi istantaneo succ...

LaStampa : L’artista più ascoltato del 2018 arriva a Firenze Rocks. -