optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sta arrivando finalmente la notizia più attesa per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare unqui in Italia. A quanto pare, infatti, è stata finalmente avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente addirittura l'interfaccia di9.1, con un doppio salto in avanti capace di farci rievocare quanto avvenuto ad inizio mese con. Insomma, dopo la beta di cui vi abbiamo parlato ad inizio aprile, il produttore è passato finalmente dalla teoria alla pratica. Al momento non si hanno ancora segnalazioni da parte di coloro che qui in Italia hanno avuto modo di ricevere la notifica per installare via OTA l’aggiornamento con9.1, ma è impossibile non prendere in considerazione quanto è stato riportato da Huawei Central. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, il firmware dovrebbe essere B112, mentre il peso totale del pacchetto ...

HCE__ : Barella ha un accordo con l'Inter, totale, totale, non hanno firmato perchè non si può (Foco) il Milan ha preso Kru… - GioPao9 : Cambia tutto per #Honor9Lite da oggi 13 giugno: via al rilascio di EMUI 9.1 - OptiMagazine : Cambia tutto per Honor 9 Lite da oggi 13 giugno: via al rilascio di EMUI 9.1 -