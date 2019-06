Andrea Iannone pizzicato a cena con Giulia De Lellis

(Di giovedì 13 giugno 2019) Da qualche giorno di parlava di un flirt traDe. La coppia è stata pizzicata durante unain un esclusivo ristorante milanese. Al tavolo non erano soli, ma erano seduti l’uno accanto all’altra e tra loro il feeling è evidente. Le foto, pubblicate su “Instagram” da Gabriele Parpiglia, hanno scatenato i commenti dei fan della Dee ditra chi spera che sia tutto vero e chi sogna ancora un ritorno di fiamma tra l’influencer e il suo exDamante. Dalla coppia ancora nessuna conferma sulla love story, solo qualche indizio buttato qua e là: dalla storia di “Instagram” pubblicata in parallelo alla lunga scia di like reciproci. Fino allaa Milano, in compagnia del fratello di lei, tra sguardi e sorrisi.