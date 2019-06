A Firenze una libreria consiglia il romanzo giusto per stare meglio

Caldo record in Toscana : +36°C a Firenze - sarà una settimana di fuoco [DATI] : Nella giornata odierna, lunedì 10 giugno 2019, la stazione idrologica di Forte dei Marmi Pontile ha raggiunto una temperatura massima di +32,1 °C facendo registrare il nuovo record di Caldo del mese di giugno (precedente +30,2 °C del 19/06/2013). La temperatura più alta di oggi in Toscana è stata registrata dalla stazione meteorologica di Firenze Genio Civile con +36,2 °C. Si prevede Caldo e temperature elevate per tutta la ...

Scarpellini - ex calciante torna in carcere/ Firenze - minacce a una donna 'Ti ammazzo' : Firenze, ex calciante Rolando Scarpellini torna in carcere dopo aver minacciato nuovamente una donna: lo scorso agosto un episodio simile.

Risultati elezioni Firenze 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Firenze 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e preferenze Il 26 maggio non si è votato solo per le Europee e per le Regionali in Piemonte, infatti, si è svolta anche un’importante tornata di amministrative che ha coinvolto oltre 3.800 comuni. Tra questi anche Firenze. Risultati elezioni Firenze: riconferma per Dario Nardella Il capoluogo toscano ha riconfermato, come previsto dai sondaggi, il sindaco uscente di ...

Comunali - il centrosinistra conserva Firenze e Bergamo - al centrodestra Perugia : Il centrosinistra conferma al primo turno i sindaci di Firenze, Bari, Bergamo, Modena e Pesaro. Il centrodestra conferma al primo turno i sindaci di Perugia e Urbino....

Dario Nardella ha vinto le elezioni comunali di Firenze : Il sindaco uscente del centrosinistra è molto avanti, e la sua vittoria al primo turno è ormai sicura

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019 DIRETTA/ Pd vince a Firenze - Bergamo - Modena e Bari : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019, DIRETTA voto amministrative. Il Pd vince a Firenze, Bergamo, Modena e Bari. Le ultime notizie.

Comunali - il Pd "renziano" si impone a Bergamo - Firenze - Bari e Pesaro : Dopo il trionfo leghista alle elezioni Europee, le consolazioni per il centrosinistra arrivano dal voto delle Amministrative. Restano nelle mani dei sindaci uscenti i comuni di Firenze, Bari, Bergamo e Pesaro. Alle Regionali in Piemonte, invece, è il centrodestra ad affermarsi contro l'uscente del P

Elezioni comunali e Regione Piemonte : riconfermati a Firenze Nardella - Decaro a Bari - Gori a Bergamo Tutti i risultati : Il Piemonte va al centrodestra di Alberto Cirio: battuto il governatore uscente Chiamparino. In Emilia Romagna Ferrara alla Lega, a Modena vince il Pd, a Perugia conferma del centrodestra. A Nusco riconferma per De Mita

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. Piemonte - Cirio : la Tav si fa : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

